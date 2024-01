EU-Wahl: Das Burgenland und die EU

Die Österreicherinnen und Österreicher sind nach wie vor besonders EU-skeptisch. Laut einer Eurobarometer-Umfrage bewerten nur 42 Prozent die EU-Mitgliedschaft als positiv, das ist der niedrigste Wert unter allen Mitgliedstaaten. 22 Prozent in Österreich sehen die Mitgliedschaft negativ – der höchste Wert unter allen 27 Ländern – mehr dazu in Ablehnung der EU in Österreich weiter groß.

Winter: Erneuerbare Energie wichtiges Thema

Im Burgenland war die Wahlbeteiligung bei der Wahl 2019 allerdings mit 66,2 Prozent höher als in ganz Österreich mit rund 59,8 Prozent. Rainer Winter leitet das Verbindungsbüro des Burgenlands in Brüssel. Seine Tätigkeit besteht auch darin, Möglichkeiten für das Burgenland früh zu erkennen und dann einzubringen. Ein großes gemeinsames Thema sei etwa die erneuerbare Energie: „Da sind wir im Burgenland, was die Windkraft betrifft, ja schon sehr weit. Und jetzt wurde erst kürzlich von der Kommission eine Zusammenarbeit zwischen der Burgenland Energie und dem Verbund genehmigt, wo wir im großen Stil erneuerbaren Wasserstoff erzeugen wollen“, so Winter – mehr dazu in EU genehmigt Wasserstoffprojekt.

ORF

Das Burgenland hat in den vergangenen Jahren sehr von EU-Förderungen profitiert, aber auch umgekehrt sei der Wert des Burgenland für die EU groß, so Winter. „Das hat man voriges Jahr gesehen, wie das Burgenland zur besten Bio-Region Europas gewählt wurde, und somit eine Vorzeigeregion für ganz Europa geworden ist“ – mehr dazu in EU: Burgenland ist beste Bioregion.

ÖVP, FPÖ und NEOS haben Spitzenkandidaten

Bei der ÖVP ist die 26-jährige Vanessa Tuder burgenländische Spitzenkandidatin für die EU-Wahl – mehr dazu in EU-Wahl: Tuder wird ÖVP-Spitzenkandidatin. Der Spitzenkandidat der FPÖ ist Michael Gmeindl, FPÖ-Bezirksparteiobmann in Güssing – mehr dazu in EU-Wahl: Gmeindl wird FPÖ-Spitzenkandidat. Christoph Schneider ist burgenländischer Spitzenkandidat der NEOS. SPÖ und Grüne stellen keinen burgenländischen Kandidaten auf.