Virale Videos aus dem Pinkafelder Angelshop

Wer untertags das Fischereigeschäft in Pinkafeld betritt, dem fällt nicht auf, dass dort am Abend jene Videos aufgenommen werden, die den Shop weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht haben. Auf Tiktok und Instagram wurden einige Postings bis zu eineinhalb Millionen mal aufgerufen. So erfolgreich ist es aber nicht von Anfang an gelaufen.

ORF/Nutz

Aus Erklärvideos werden virale Erfolge

„Am Anfang wollten wir eigentlich nur Erklärvideos machen, also nur Marcel, der Kameramann und ich. Das ist aber bei den Kunden nicht so gut angekommen. Dann war irgendwann einmal der Robin im Geschäft und wir haben ihn gefragt, ob er mal bei einem Video mitmachen möchte. Und dann ist das alles einfach durch die Decke gegangen“, so Geschäftsführer Andreas Pratl.

Robin hat zwei verschiedene Rollen. Zum einen spielt er den gleichnamigen Lehrbub, der es dem Chef nie recht machen kann. „Ich glaube, es kann sich bei uns jeder ein bisschen mit den Videos identifizieren. Sei es als Lehrling, als Senior oder darüber, was man mitbekommt von der Familie. Ich glaube, es kennt jeder irgendjemanden in der Familie, der ein bisschen annähernd zu uns hin kommt“, so Robin Rottenbücher.

ORF/Nutz

Freundschaft seit Kindertagen

In Wirklichkeit ist Robin weder Mitarbeiter noch Fischer. Mit Geschäftsführer Andreas verbindet ihn eine Freundschaft seit Kindertagen. Das gilt auch für Kameramann Marcel, der die beiden Protagonisten zu bändigen hat. „Man muss wirklich dahinter sein, dass die beiden sich konzentrieren. Wir machen Comedy, da ist es klar, dass viel gelacht wird. Wir haben ein paar Szenen, die wir 20 Mal filmen, die dann im Endeffekt drei Sekunden lang dauert. Also manchmal ist es schon mühsam“, so Kameramann Marcel Eggerstorfer.

Der sogenannte „Weiße Hai“ in den Videos ist tatsächlich der Chef – und wird inzwischen auch von Fremden auf die Videos angesprochen. „Das passiert immer wieder. Egal ob man jetzt einkaufen ist oder unlängst im Zirkus. Man wird nicht immer direkt angesprochen, aber oft sagen die Leute, dass da der Weiße Hai ist oder sowas“, so Chef Andreas Pratl. Wenn die drei so weitermachen, wird das in Zukunft noch viel öfters der Fall sein.