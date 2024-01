Fokus auf vegane Küche im Dorfwirtshaus

Sonntagmittag bedeutet im Restaurant „Naturkuchl“ in Kaisersdorf Hochbetrieb in der Küche und im Gastraum. Mehr als 100 Reservierungen gibt es an diesem Tag – und das obwohl, oder wohl eher, vor allem weil, das Mittagsbuffet aus rein veganen Gerichten besteht. Die wenigen Fleisch- und Fischgerichte gibt es nur auf der Speisekarte zu bestellen.

Von der Bank in die (vegane) Küche

Ein Weg, für den sich Inhaberin Karin Giefing bewusst entschieden hat. Sie hat die moderne vegane Küche in das urige Traditionsgasthaus der Familie nach Kaisersdorf gebracht. Eigentlich ist sie studierte Juristin und war bis 2019 als Bankmanagerin tätig. „Es waren sehr viele Zufälle – und ich glaube, das braucht es im Leben auch, dass einige Dinge zusammenspielen müssen, dass man so gravierende Lebensentscheidungen trifft. Das waren einerseits persönliche Dinge. Andererseits aber auch die Tatsache, dass der Vorpächter des Gasthauses, das meiner Mutter gehört, gekündigt hat“, so Giefing.

Karin Giefing lebt selbst seit mehreren Jahren hauptsächlich vegan, vor allem aus Tierschutzgründen. Ihr Restaurant bietet aber nicht ausschließlich Essen ohne tierische Produkte an. In der Karte finden sich auch herkömmliche Gerichte – wie Schnitzel, Cordon Bleu oder Fisch wieder. Alles natürlich in Bio-Qualität. Die gemischte Karte hat mehrere Gründe.

Wirtschaftlichkeit ohne Fleischgerichte nicht realistisch

„Das ist ein Betrieb, der wirtschaftlich geführt werden muss. Ich hätte wahrscheinlich zu wenig Kunden, wenn ich nur vegane Speisen anbieten würde. Bei mir ist es so, dass jeder das bekommt, was seinen Essensvorstellungen oder Wünschen entspricht. Der Veganer muss sich nicht rechtfertigen oder darauf schauen, was in dem Essen drinnen ist“, sagte Giefing. Ein inklusiver Ansatz, der auch bei den Gästen Anklang findet.