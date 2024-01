Leichtathletik: Raphael Pallitsch läuft zu Fabelrekord

39 Jahre hielt der österreichische Hallenrekord über 1.500 Meter von Robert Nemeth, Pallitsch löschte ihn heute in Ostrava aus. Der Oggauer wurde bei diesem Rennen Vierter in 3:37,36 Minuten und verbesserte die alte Bestmarke gleich um mehr als eine Sekunde.

„Eine Sekunde unter dem österreichischen Rekord, das spricht für sich. Es war heute eines, wenn nicht das beste Rennen in meiner Karriere“, so Pallitsch in einer ersten Reaktion.

Lisa Kleissl

Schnelles Rennen von Beginn an

Der Bewerb in Ostrava entwickelte sich für Pallitsch von Beginn an nach Wunsch. „Es war ein Höllentempo, wirklich enorm hoch. Da hat’s keine großen taktischen Manöver gegeben, weil es einfach praktisch für drei Viertel vom Feld viel zu schnell war“, erzählt Pallitsch.

„Für mich war es dann perfekt. Ich habe mich gut gefühlt, habe dann ein, zwei Runden vor Schluss gemerkt, die Zeit ist da und ich kann sie ins Ziel bringen. Ich bin so glücklich“, sagt der 34-Jährige aus Oggau. Gewonnen hat das Rennen der Portugiese Isaac Nader mit der Jahresweltbestzeit von 3:34,23 Minuten.

Unzählige Gratulationen

„Was ich jetzt nach diesem Rennen an Rückmeldungen bekommen habe, das hab ich selber überhaupt noch nicht erlebt. Jeder aus der Sportwelt kann das einschätzen. Das sind diese Uraltrekorde! Den zu brechen, das ist halt das Stück Sportgeschichte“, zeigt sich Pallitsch stolz nach diesem Rennen.

Das Rennen in Ostrava wird trotzdem einer von nur wenigen Auftritten in der Halle sein. Im Mittelpunkt steht die Freiluftsaison mit dem Ziel, sich für die Olympischen Spiele im Sommer in Paris zu qualifizieren. Dafür wird Pallitsch wohl auch seine Bestzeit im Freien noch einmal verbessern müssen, die er bei der WM im Vorjahr in Budapest aufgestellt hatte.