Erster „Stolpertext“ in Österreich verfasst

Die „Stolpertexte“ sind eine neue Initiative des Leo Baeck Instituts in New York. Dieses Institut, im Jahr 1955 gegründet, bewahrt tausende Briefe und Nachlässe von geflüchteten Jüdinnen und Juden aus Österreich und Deutschland auf, sagt David Brown im ORF Burgenland-Interview. „Um diese Geschichten und Schicksale einer breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln, haben wir unser Archiv für Journalisten und Schriftsteller geöffnet, die dann mit literarischen Mitteln diese Schicksale schildern“, so Brown.

Burgenländer recherchiert im Archiv

Der Autor Konstantin Schmidtbauer aus Zemendorf, der in Lübeck „Literarisches Schreiben“ studiert, hat das Angebot angenommen und im Archiv des Leo Baeck Instituts recherchiert. „Vor allem interessant für mich war, was auch auf die Kindheitseindrücke, die ich aus Eisenstadt habe, Bezug nimmt“, sagte Schmidtbauer.

ORF

Texte werden online und bei Lesungen präsentiert

Der Nachlass der Familie von Elisabeth Hirsch, deren Großeltern aus Eisenstadt vertrieben wurden, hat ihn zum ersten „Stolpertext“ veranlasst. Indem er einen Brief aus dem Jahr 1938 mit dem Heute in Beziehung setzt. „Die Form des Kommentars schien mir am angemessensten und am passensten, um auch diese zeitlich Brücke ins Eisenstadt von heute zu schlagen“, so Schmidtbauer.

„Stolpertexte“ brauchen Öffentlichkeit – sie werden online präsentiert und im Frühjahr auch bei Lesungen in Leipzig und in New York.