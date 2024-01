Stegersbach-Übernahme rechtskräftig

Eine Bedingung ist, dass der künftige Betreiber eine Arbeitsplatzgarantie für die rund 180 Beschäftigten am Standort in Stegersbach abgibt. Sollte sich kein geeigneter Kandidat dafür finden, möchte das Land, wie auch in Lutzmannsburg, selbst als Betreiber agieren. Auch das hat man schon bei der Präsentation dieser Pläne im Oktober angekündigt – mehr dazu in Land will Therme Stegersbach kaufen.

Übernahme durch das Land auch formal abgeschlossen

Zuletzt hat nun auch die Bundeswettbewerbsbehörde zugestimmt. Der Kauf der Therme Stegersbach und des angeschlossenen Hotels Allegria ist somit auch formal abgeschlossen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Am Dienstag informierte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) die rund 180-köpfige Belegschaft über das weitere Vorgehen. Die Geschäftsführung übernimmt Manuela Klawatsch. Sie war zuletzt im Thermenresort Lutzmannsburg tätig.

Bis 15. Februar läuft jetzt die Ausschreibung für einen neuen Betreiber, der einige Kriterien erfüllen müsse, sagte Doskozil. „Die wichtigste Voraussetzung für mich ist schon auch das Konzept der Bonität des Betreibers und der Faktor, dass hier die Mitarbeiter eine Garantie und auch eine Arbeitsplatzgarantie haben“, so Doskozil.

Positionierung des Standorts entscheidend

Vom Betreiber wird erwartet, dass er künftige Investitionen aus dem laufenden Betrieb refinanziert. Wie hoch der Investitionsbedarf ist, wird von der künftigen Positionierung des Resorts abhängen. Golf bleibe in Stegersbach weiterhin ein wichtiges Thema, sagt Hans Peter Rucker, Geschäftsführer der Landesholding. „Die Positionierung muss natürlich so sein, dass wir eine Zielgruppe haben, die groß genug ist, dass wir an dem Standort auch wirtschaftlich erfolgreich sein können. Das ist ein großes Haus und da muss eine entsprechend breite Kundenschicht auch angesprochen werden“, so Rucker.

Was passiert, wenn kein geeigneter Betreiber gefunden wird, stellte Landeshauptmann Doskozil am Dienstag eindeutig klar. „Wir wollen diesen Standort sichern. Wir glauben auch an diesen Standort, auch in touristischer Hinsicht. Dann wird nach dem Modell Lutzmannsburg, wo wir ja auch die Therme selbst als Land direkt betreiben, auch hier dieser Betrieb übernommen“, sagte Doskozil. Es werde alles getan, diesen für die Region so wichtigen Leitbetrieb für die Zukunft abzusichern, so Doskozil.

Kritik seitens der ÖVP

Die Einkaufstour von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil sei unverantwortlich, sagte ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas. Trotz Rekordverschuldung kaufe das Land eine Therme, obwohl es einen privaten Investor gegeben hätte. Dieser hätte Medienberichten zufolge 19 Millionen Euro geboten. Das Land dürfte vermutlich mehr bezahlt haben, so Fazekas.