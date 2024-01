Anwalt Wess: Pucher weiterhin geständig

Nachdem Ex-Bankchef Martin Pucher und Vorständin Franziska Klikovits in der vergangenen Woche in einem Nebenaspekt zu bedingten Haftstrafen verurteilt worden sind – mehr dazu in Pucher in Abwesenheit schuldig gesprochen – gibt es nun die zweite, deutlich größere Anklage unter anderem wegen Veruntreuung – mehr dazu in Commerzialbank: Neue Anklage gegen Pucher und Co.. Der Prozess wird wohl im zweiten Halbjahr 2024 über die Bühne gehen, hieß es am Dienstag vom Landesgericht Eisenstadt. Wegen des großen Umfangs des Verfahrens werde es noch einige Zeit dauern, bis verhandelt werden kann, erläuterte ein Gerichtssprecher. Zunächst müsse nun eine Richterin gesperrt werden, damit diese sich auf den Prozess vorbereiten könne.

Wess rechnet bis fünf bis zehn Verhandlungstage

Der Anwalt von Martin Pucher, Norbert Wess, rechnet mit fünf bis zehn Verhandlungstagen. „Es ist sicher ein aufwändigerer Prozess als der erste“, so Wess im Interview mit dem ORF Burgenland. Es sei zudem wahrscheinlich, dass ein Betroffener, etwa einer der angeklagten Unternehmer, noch Einspruch gegen die Anklageschrift erheben könnte, dann müsse man mit deutlichen Verzögerungen rechnen, so Wess.

ORF

Pucher, Klikovits und Unternehmer angeklagt

Angeklagt sind Pucher und Klikovits im zweiten Verfahren unter anderem wegen Veruntreuung von Bankgeldern, Untreue und betrügerischer Krida. Mit ihnen vor Gericht stehen werden drei Unternehmer, die nach Angaben der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) nicht vertretbare Kredite von der Bank bezogen haben sollen. Pucher und Klikovits sollen Gelder aus der Bank veruntreut und mittels Scheinrechnungen unrechtmäßig den Firmen nahestehender Unternehmer zukommen haben lassen. „Der Herr Pucher bleibt selbstverständlich bei seiner vollumfassenden geständichen Verantwortung. Und das gilt auch für die nunmehrige Anklageschrift und die darin enthaltenen Themen und Vorwürfe“, so Wess weiter.

Die Schadenshöhe der Vorwürfe liegt bei rund 70 Mio. Euro. Den insgesamt durch die Malversationen und die Bankpleite entstandenen Schaden beziffert die WKStA mit 600 Mio. Euro.

APA/GEORG HOCHMUTH

Pucher vergangene Woche in Abwesenheit verurteilt

Um deutlich weniger Geld ging es beim ersten Prozess in der vergangenen Woche – nämlich um 70.000 Euro, die die ehemaligen Vorstände aus der Bank entnommen haben sollen, weil sie von einem Ex-Mitarbeiter erpresst wurden, der mögliche Malversationen bemerkt hatte. Der schwer kranke Pucher wurde in Abwesenheit zu elf Monaten bedingter Haft verurteilt, Klikovits zu acht Monaten bedingt und der Ex-Mitarbeiter zu 16 Monaten, ebenfalls bedingt. Der Strafrahmen für Veruntreuung, Untreue und betrügerische Krida im zweiten Prozess beträgt nun ein bis zehn Jahre Freiheitsstrafe.

Ob Pucher vor Gericht erscheinen wird, ist unklar. Beim ersten Verfahren war er aus gesundheitlichen Gründen entschuldigt. Eine Befragung war auch im Untersuchungsausschuss zur Causa nur kurz und unter speziellen Rahmenbedingungen möglich. Bei der Anklage handelt es sich erneut um einen Teilaspekt. Weitere Ermittlungen im Verfahrenskomplex laufen noch.