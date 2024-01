Polizei will Gurtpflicht verstärkt kontrollieren

Von insgesamt 20 Verkehrstoten im Jahr 2023 waren sieben nicht angeschnallt, teilte die Polizei am Montagvormittag bei einer Pressekonferenz in Eisenstadt mit – mehr dazu in Im Vorjahr 20 Verkehrstote im Burgenland. Bei den Kontrollen gäbe es immer wieder Diskussionen, sagte der Leiter der Landesverkehrsabteilung, Andreas Stipsits.

Gurtpflicht wird verstärkt kontrolliert

„Für viele Autofahrerinnen und Autofahrer ist das immer noch ein Kavaliersdelikt. Da führen wir keine Diskussionen. Fakt ist, dass der Sicherheitsgurt anzulegen ist und unter Umständen genau diesem Menschen, der sich nicht angurten möchte, das Leben rettet“, sagte Stipsits.

ORF/Hellmann

Insgesamt sind 2023 die Verkehrsunfälle mit Personenschaden im Vergleich zu 2022 leicht zurückgegangen, Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss sogar um 20 Prozent. Die Senkung der Zahl an Verkehrsunfällen bleibt nach wie vor oberstes Ziel, so Landespolizeidirektor Martin Huber. Hauptgründe für Unfälle seien nach wie vor zu hohe Geschwindigkeit, zu niedrige Abstände, Alkohol und Drogen sowie Unachtsamkeit durch Verwendung des Telefons. Das seien die Schwerpunkte für die Polizei im kommenden Jahr, so Huber.

Kontrollen, aber auch präventive Maßnahmen im Fokus

In den kommenden Tagen soll rund um die Höhepunkte der Faschingsfeierlichkeiten verstärkt und anlassbezogen kontrolliert werden. Auch auf präventive Maßnahmen werde weiterhin gesetzt, sagte der zuständige Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ). „Insbesondere, wenn es darum geht, Kinder und Jugendliche darauf vorzubereiten, wie sie sich im Verkehr verhalten sollen. Das ist für uns, wie auch schon in den vergangenen Jahren, ein wichtiges Thema. Wir wollen diese Schulungen und Workshops auch in Zukunft fortführen“, sagte Dorner.