Hype um Abnehmspritze

Die Spritze ist eigentlich eine medizinische Innovation für Diabetiker und Adipositas kranke Menschen. Aber genau diese bekommen ihre Spritzen in den Apotheken immer öfter nicht. Dazu gehört auch Dagmar Lohr aus Zagersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung). Sie ist Diabetikerin und benötigt einmal pro Woche eine Spritze. Mit diesem Medikament hat sie den Zucker erstmals gut im Griff. Allerdings gehen ihr die Spritzen nun aus. Seit Oktober und November letzten Jahres gebe es überhaupt kein Medikament mehr, auch in den Apotheken könne man ihr nicht sagen, wann es wieder verfügbar sei, so Lohr. Vor allem Ozempic ist vergriffen – angeblich eine der wirksamsten Spritzen.

ORF

Schmid: „Kämpfen um jedes Stück“

Dass es auch im Burgenland einen Engpass gibt, bestätigt der Präsident der Burgenländischen Apothekerkammer Dieter Schmid. „Wir kämpfen wirklich um jedes einzelne Stück. Wenn ich sage, ich brauche es zum Beispiel, wenn ich Adipositas, also Übergewicht, habe und daraus dann der Zucker resultiert, ist es das Mittel der Wahl im Moment. Andererseits, wenn ich es natürlich als Lifestyle-Droge betrachte, wo ich sage, ich will ein paar Kilo schnell abnehmen, damit ich in mein Ballkleid passe, ist es eigentlich ein Missbrauch“, so Schmid.

Kriwanek: „Errungenschaft“ für Diabetiker

Den Missbrauch als Lifestyle-Medikament bedauert der Adipositas-Spezialist und Geschäftsführer der Gesundheit Burgenland Stephan Kriwanek. Für Diabetiker und/oder Menschen mit Übergewicht Grad eins sei die sogenannte Abnehmspritze nämlich eine Errungenschaft. „Jetzt haben wir eine neue Gruppe von Medikamenten, die wirklich sehr, sehr viel mehr können und wo das Nebenwirkungsprofil im Vergleich zu dem Effekt recht akzeptabel ist. Das heißt etwa, Übelkeit bis zum Erbrechen gehend, aber man kann das beeinflussen und bei vielen Patienten gehen diese Nebenwirkungen auch zurück mit der Zeit“, so Kriwanek.

Warnung vor Online-Bestellungen und Missbrauch

Das Medikament Ozempic und andere Produkte mit ähnlicher Wirkung sind in Österreich rezeptpflichtig. Kriwanek warnt davor, das Medikament über das Internet zu besorgen. Auch von der Einnahme ohne ärztliche Begleitung rät er ab.