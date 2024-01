Grenzfußgängerzone ist gesetzeskonform

Die Umsetzung als Fußgängerzone sei „im Einklang mit der Gesetzeslage“, sagte der Anwalt der Gemeinde, Johannes Zink, am Montag in einer Stellungnahme. Das Landesgericht bestätigte, dass ein Urteil erging. Ende November 2022 fand am Landesgericht ein Zivilprozess statt, da die Anwaltskanzlei NZP Nagy Legal die Gemeinde auf 27 Cent geklagt hatte, weil Mitarbeiter auf dem Weg zu einem Termin wegen einer Sperre des Grenzübergangs einen Umweg fahren mussten – mehr dazu in Grenzstreit Schattendorf: Kanzlei fordert 27 Cent.

Urteil bestätige Ansicht der Gemeinde

Das Urteil erging nun schriftlich und bestätigte die Ansicht der Gemeinde Schattendorf. „Das Landesgericht Eisenstadt hat unsere Rechtsansicht vollinhaltlich bestätigt und entschieden, dass die Einrichtung der Fußgängerzone im Einklang mit der Gesetzeslage ist“, so Zink gegenüber dem ORF Burgenland. Einer etwaigen Berufung sehe man gelassen entgegen. Er geht davon aus, dass auch eine nächste Instanz zum gleichen Ergebnis kommen würde.

Hohes Verkehrsaufkommen an der Grenze

Begründet wird die Maßnahme in Schattendorf mit dem hohen Verkehrsaufkommen am Grenzübergang. Die Einrichtung einer Fußgängerzone unter Gewährung von Ausnahmebewilligungen stehe dem Grenzkodex des grenzkontrollfreien, europäischen Schengen-Raums „nicht entgegen“, heißt es im Urteil. Die Forderung auf Zahlung der 27 Cent samt vier Prozent Zinsen wurde vom Gericht abgewiesen.

Der Schattendorfer Bürgermeister Thomas Hoffmann (SPÖ) zeigte sich in einer Aussendung erfreut über die Entscheidung: „Wir sehen uns damit in unserem rechtlichen Vorgehen einmal mehr bestätigt.“ Die tatsächliche Gewinnerin sei die Verkehrssicherheit in Schattendorf und den Anrainergemeinden.