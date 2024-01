Eisenstadt: Pläne für neue Volksschule werden konkreter

Eisenstadt soll eine vierte Volksschule bekommen. Sie soll den Standort in der Bahnstraße entlasten. Daneben gibt es noch in den Ortsteilen St. Georgen und Kleinhöflein je eine Schule. Alle bestehenden Schulen zusammen bieten derzeit Platz für zumindest 24 Klassen.

Auch neuer Kindergarten geplant

Die neue Volksschule soll in unmittelbarer Nähe des Sportzentrums Eisenstadt gebaut werden und Sport soll auch ein pädagogischer Schwerpunkt sein. Geplant ist es, die Schule modulartig zu bauen. Das bedeutet, dass sie auf maximal zwölf Klassen erweitert werden kann. Derzeit werden die Details für die Bauarbeiten finalisiert, noch ist nicht entschieden, wie viele Klassen in einer ersten Bauphase errichtet werden. Man hofft auf einen Baustart noch in diesem Jahr. Neben der neuen Volksschule soll auch ein angrenzender Kindergarten gebaut werden – der mittlerweile achte Kindergarten in der Landeshauptstadt.