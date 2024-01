Landesküche im neuen Pinka Center

Zwischen Podersdorf und Güssing hat das Land mittlerweile sechs Landesküchen eingerichtet. Von den Küchen aus werden Kindergärten, Schulen und Internate mit Essen beliefert. Viele Gemeinden nehmen dieses Angebot gerne an. Schließlich gibt es immer weniger Gasthäuser, die das Essen in der gewünschten Menge liefern könnten. Verkocht werden überwiegend Bio-Lebensmittel. Das Pinka Center am Stadtrand von Oberwart wurde von einem Gastronomen errichtet. Kurz vor Fertigstellung hat er das Gebäude an das Land verkauft.

ORF

1.500 Mahlzeiten pro Tag

Eingemietet ist unter anderem eine Großküche des Landes. Acht Beschäftigte kochen hier bis zu 1.500 Essen pro Tag, und das fünf Mal in der Woche. „Wir fangen um 6.00 Uhr in der Früh an, setzen eine Suppe auf und setzen die Hauptspeisen auf. Die Beilagen werden meistens am Vortag schon vorbereitet. Das wird dann portionsgerecht auf die einzelnen Institutionen aufgeteilt“, so Standortleiter Peter Lindtner. Verpackt in Thermoboxen wird das Essen an Kindergärten, Schulen und Internate im Bezirk Oberwart geliefert.

„Wir versuchen es natürlich größtenteils regional. Einer unserer wichtigsten Partner ist die Biogenossenschaft Burgenland. Wir haben ja über 50 Prozent Bioanteil bei unseren Lebensmittel und sonst sind es teilweise regionale Gemüselieferanten, Fleischlieferanten und Großhändler, der uns die Trockenware und die Getränke bringt“, so Andreas Kabela, Geschäftsführer der „Gästehäuser und Küchen Burgenland“.

ORF

Langfristig soll der Bio-Anteil noch deutlich steigen. „Wir würden wahrscheinlich sogar 100 Prozent schaffen. Der Engpass liegt aber beim Handel. Der Handel bzw. die Industrie bringt so viele Produkte, wie wir brauchen, gar nicht auf den Markt. Biozwiebel ist so ein Beispiel. Die waren im Sommer einfach nicht verfügbar für uns. Das hat es einfach nicht geben“, so Standortleiter Lindtner.

Verkehrsbetriebe besorgen Essenstransfer

Den Transport des Essens besorgen die Verkehrsbetriebe Burgenland, die ihren Firmesitz praktischerweise gleich neben der Küche haben. Weiters haben sich im Pinka Center eine Versicherung und ein Sanitätsfachhandel eingemietet. Das Gebäude steht auf einem 9.000 Quadratmeter großen Grundstück, das erst zu zwei Dritteln verbaut ist.

ORF

„Bei den restlichen 3000 Quadratmetern gibt es die Überlegung, hier eventuell eine Backstube zu integrieren. Die könnte dann gemeinsam mit der Küche Burgenland Nachtische und dergleichen anbieten“, so Jürgen Laky von der „Real Estate Burgenland“. Für die Erweiterung des Pinka Centers fehlt allerdings noch die Finanzierung. Die sollte angesichts des Eigentümers Land Burgenland kein Problem sein.