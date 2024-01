Basketball: Niederlagen für Gunners und Dragonz

Zur Halbzeitpause sind die Gunners noch vorangelegen. Danach ist Gmunden – auch dank einiger Fehler bei den ersatzgeschwächten Oberwartern – besser ins Spiel gekommen. Am Ende setzten sich die Oberösterreicher mit 81:73 durch. „Am Ende vom Tag muss ich beiden Mannschaften gratulieren, es war ein großes Spiel. Mit zwei Rückkehrern, die erst seit einer Woche im Training sind und zwei fehlenden Spielern bin ich damit zufrieden, wie die Mannschaft aufgetreten ist“, so Gunners-Coach Horst Leitner über die Leistung gegen den Tabellenzweiten.

Einer der angesprochenen Rückkehrer nach Verletzungspause ist Guard Edi Patekar. Er glaubt daran, dass seine heuer noch sieglosen Oberwarter bald wieder in Fahrt kommen. „Wenn dann wirklich alle da sind und komplett, dann können wir mit allen Vereinen in der Liga mithalten. Ich glaube, es schaut gut aus“, so Patekar.

Nord Dragonz chancenlos

Ohne Chance blieb am Samstag hingegen der Ligarivale aus Eisenstadt im Parallelspiel gegen Tabellenführer Klosterneuburg. Die BBC Nord Dragonz verlieren mit 75:106. Schon in der ersten Spielhälfte konnte Klosterneuburg entscheidend davonziehen, die couragierte Leistung danach war für die Dragonz dann nur noch Beiwerk. Beide burgenländischen Teams bleiben also im Tabellenkeller, Oberwart als Neunter in der Tabelle, die Dragonz sind Elfter. Drei Spiele verbleiben noch im Grunddurchgang.