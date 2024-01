Aida-Casting als Theater-Workshop

Wer passt für welche Rolle? – diese Frage mussten Regisseur Thaddeus Strassberger und sein Produktionsteam beim Casting für „Aida“ beantworten. Regieassistent Antonio Barone gab den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Anweisungen, ausschlaggebend waren vor allem der emotionale Ausdruck und die Interaktion.

Eindrücke vom Casting für Aida

Strassberger: Zuhören am wichtigsten

Auf der Bühne sei es für Solisten, Statisten oder den Chor am wichtigsten, dass man den anderen zuhöre und darauf achtet, was um einen herum passiere, erklärte Strassberger: „Es geht nicht nur darum, was du sagst oder was du tust. Es geht darum, wie du reagierst und wie du die Energie der anderen Menschen aufnimmst. Wenn ich also diese Auditions mache, achte ich mehr darauf, wie die Leute zuhören als wie sie auftreten.“

Treue Statistinnen und Statisten

Das Casting im Schloss war kein öffentliches, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer spielten schon bei „Oper im Steinbruch“ – viele schon seit mehr als 20 Jahren, zum Beispiel auch die Eisenstädterin Elfriede Langer. Sie ist von „Aida“ begeistert, die Oper sei durch die wunderschönen Lieder so herzberührend. Statist zu sein mache Spaß und man bekomme ein Gefühl für die Oper, meinte der Wiener Norbert Größ. Er sei dadurch auch zu einem begeisterten Hörer von klassischer Musik geworden.

Viele junge Statistinnen und Statisten arbeiteten schon 2021 bei „Turandot“ mit Regisseur Strassberger zusammen. Das sei eine Super-Erfahrung gewesen, schwärmte Katrin Jahoda aus Siegendorf. Thaddeus habe ein großes Herz, sei sympathisch und sehr professionell, sagte aus Fabio Cotinho Altenburg. Die Steirerin Susanne Schrettner ist Leiterin der Statisterie, wirkt zum fünften Mal auf der Bühne mit und ist Ansprechperson für die Statistinnen und Statisten. Sie schaue, dass alles funktioniere, jeder pünktlich komme und sei bei Problemen die Schnittstelle zum Team.

Tanzgruppe aus Georgien für das alte Ägypten

Wie viele Rollen genau an Statistinnen und Statisten vergeben werden, ist noch offen, gerechnet wird mit rund 40. Dazu kommen Stuntleute, Pyrotechniker und eine Tanz-Company. Man habe dieses Jahr eine Gruppe aus Georgien dabei, die wirklich verrückte Tänze mache, die man so noch nie gesehen habe, so Strassberger. Gemeinsam transformiere man das in die Aida-Welt, um etwas zu zeigen, dass man so noch nie zuvor gesehen habe.