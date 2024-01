„Burgenland Extrem“ macht Namen alle Ehre

Um 11.59 ist am Samstag der allerletzte Teilnehmer der heurigen Extrem-Tour durch das Ziel in Oggau gegangen – gerade noch rechtzeitig für den Tour-Schluss um 12.00 Uhr. Die Bedingungen seien mit den starken Stürmen und den Regengüssen nicht so optimal gewesen, bilanzierte Organisator Michael Oberhauser. Daher hätten heuer weniger der 700 Starter auf der 120-Kilometer-Runde die Tour abschließen können. Man habe sonst eine Finisher-Quote von rund 30 Prozent. „Ich habe mir die Zahlen noch nicht ganz genau angeschaut, aber vom Gefühl sind wir unter 30 Prozent“, sagte Oberhauser. 70 Prozent hätten also irgendwo aufgegeben.

Oberhauser: „Wirkliche Abenteuerhelden“

Der Organisator zollte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Respekt: „Sie sind halt wirklich Abenteuerhelden.“ Das müsse man aushalten, 30 Stunden diese Starkwinde – da werde man verrückt. Das sei wirklich grenzwertig gewesen und toppe noch das Jahr 2015, das schon sehr arg gewesen sei, so Oberhauser. Die Stimmung sei zwar super gewesen, das habe man auch bei den Labestationen gemerkt, aber es koste eben viel Energie, wenn man ständig gegen den Wind kämpfen müsse. Bisher hätte man noch nie so eine lang anhaltende Phase mit starkem Wind gehabt.

Organisatoren zufrieden

Aus Veranstaltersicht falle die Tour-Bilanz sehr gut aus, sagte Oberhauser. Man habe keine Unfälle und Verletzungen gehabt. Wenn auch nicht alle ins Ziel gekommen seien, so seien doch alle wieder gut daheim angekommen und das sei das Wichtigste.