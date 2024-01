Sport

Spaß im Schnee

Um Kindern den Wintersport näherzubringen, hat die Ostregion des Skiverbandes erstmals einen „Kinderschneetag“ in Niederösterreich am Annaberg ausgetragen. 800 Volksschülerinnen und -schüler aus dem Burgenland, Niederösterreich und Wien nahmen am Pilotprojekt teil.