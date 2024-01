AK lädt zu Gipfel gegen Lohn- und Sozialdumping

Laut der Arbeiterkammer häufen sich Fälle, dass Arbeiterinnen und Angestellte unter Kollektivvertrag entlohnt werden und auch dass Sonderzahlungen und Überstunden nicht bezahlt werden. Vor allem bei ausländischen Unternehmen, die in Österreich arbeiten, gibt es steigende Verdachtsfälle von Lohn- und Sozialdumping. Arbeitnehmer werden nicht korrekt angemeldet, Überstunden nicht ausbezahlt oder mit Zeitausgleich abgegolten. Arbeiterkammer-Präsident Gerhard Michalitsch fordert daher: „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Wer hier arbeiten lässt, der muss sich an den österreichischen Kollektivvertrag, und an die österreichischen Gesetze und Regeln halten“.

Betroffene wenden sich meist zu spät an AK

Neben den klassischen Branchen, wie Gastronomie oder Bau, gibt es auch vermehrt Fälle von Lohn- und Sozialdumping im Angestellten- und Akademikerbereich, sagt die AK-Rechtsexpertin Brigitte Ohr-Kapral. Leider wenden sich die meisten erst an die Arbeiterkammer, wenn das Dienstverhältnis bereits beendet ist, so Ohr-Kapral: „Je schlechter die allgemeine Lebenssituationen eines Beschäftigten ist – Alleinerzieher oder schlechte Deutschkenntnisse, oder Krankheiten oder selbst vielleicht auch gehandicapt – desto mehr wird Lohn und Sozialdumping aus Angst, den Job zu verlieren, oft toleriert.“

Beim Kontrollgipfel am 31. Jänner werden unter anderem die Finanzpolizei, die ÖGK, die Gewerkschaften, die EU-Arbeitsbehörde ELA und das Sozialministerium vertreten sein. Ziel ist es, den Anstieg der Betrugsfälle bei der Entlohnung gemeinsam zu bekämpfen.