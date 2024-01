„Burgenland Extrem“: Startschuss für 120 Kilometer

Um 4.00 Uhr sind die Sportbegeisterten Freitagfrüh in Oggau losgestartet. Die Gesamtstrecke der „24 Stunden Burgenland Extrem Tour“ beträgt rund 120 Kilometer, es gibt aber auch kürzere Etappen. „Das ist natürlich ein Glücksgefühl, wenn alles gut geklappt hat. Wir haben aber noch andere Startpunkte und werden auch dort die Menschen begrüßen. Es fällt mir schon ein Stein vom Herzen, man nimmt viel auf sich, das nimmt viel Zeit in Anspruch, und wenn man dann sieht, dass alles gut aufgeht, dann ist schon viel Freude da“, so Organisator Michael Oberhauser beim Start in Oggau.

Tour für viele bereits Tradition

Viele der Sportlerinnen und Sportler sind bereits mehrmals bei der Tour mit dabei. „Es ist sehr schön heute, ich gehe schon zum achten Mal mit und ich bin voll motiviert und es macht mir Spaß“, so Gabriele Nemeth aus Ruprechtshofen (Niederösterreich). Auch Stefanie und Sandra aus Bad Goisern am Hallstättersee (Oberösterreich) sind bereits mehrmals wegen der Tour ins Burgenland gekommen: „Heuer ist es viel wärmer als sonst, der Wind geht nicht so, gegen Abend, wenn es vielleicht zu regnen beginnt, wird es aber wahrscheinlich spannend“, erzählen die beiden Sportlerinnen im Interview mit dem ORF Burgenland.

Heuer findet erstmals seit Jahren auch wieder der Fahrradbewerb statt – schon am Donnerstag sind rund 130 Bikerinnen und Biker gestartet – „Burgenland Extrem“: Startschuss für Biker. Zudem sind bei der „School of Walk Tour“ wieder Schülerinnen und Schüler, sowie Lehrerinnen und Lehrer unterwegs.