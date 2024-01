Gemeinden sehen Tempo 30 überwiegend positiv

Die für Tempo 30 notwendige Novelle der Straßenverkehrsordnung ist derzeit in Begutachtung. Die Maßnahme soll für mehr Sicherheit sorgen, sowie für weniger klimaschädliche Emissionen und weniger Lärmbelästigung – mehr dazu in Weniger Hürden für Tempo 30.

Oberpullendorf: Meinungen zu Tempo 30

In Oberpullendorf gilt bereits jetzt in Teilen der Innenstadt Tempo 30. Das Limit einzuführen, war bisher mit bürokratischem Aufwand verbunden – der soll jetzt wegfallen. In Oberpullendorf werden die Tempo-30er-Zonen sicher ausgeweitet – der Gemeinderat will die Maximalvariante, Tempo 30 wird dementsprechend – wenn möglich – im ganzen Stadtgebiet eingeführt.

„Wir warten jetzt genau ab, was bei dieser Novelle rauskommt. Dann wird man entscheiden, ob man das gesamte Ortsgebiet auf eine 30-km/h-Beschränkung umstellt, oder ob man einige Straßenzüge doch auslässt. Die Landstraßen und die Bundesstraßen sind natürlich außen vor“, sagt Bürgermeister Johann Heisz (ÖVP).

Pinkafeld: Gemeindeeigene Radarboxen kein Tabu

In Pinkafeld (Bezirk Oberwart) ist man etwas weiter, was Tempo 30 anbelangt. In großen Teilen des Zentrums wurde das Limit schon in den 1990er-Jahren eingeführt. Der Verkehrsausschuss im Gemeinderat prüft permanent, ob und wo Tempo 30 Sinn macht. Auch gemeindeeigene Radargeräte sind laut Bürgermeister Kurt Maczek (SPÖ) in Pinkafeld kein Tabu.

Pinkafeld: Meinungen zu Tempo 30

„Das finde ich richtig, dass das überprüft wird. Wir stellen oft fest, dass in den 30er-Zonen die Limits nicht eingehalten werden. Wir haben zum Beispiel eine lange 30er-Zone in der Innenstadt. Das ist eine Landesstraße, die wird überprüft, und das macht auch Sinn“, so Maczek. „Radarboxen sind sicher definitiv nötig. Im Ortskern gerade nicht unbedingt, aber so rund herum definitiv“, ergänzt die ÖVP-Gemeinderätin Beatrice Tiefengraber. Die Gesetzesänderung zu Tempo 30 soll im Sommer in Kraft treten.