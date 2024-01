LA-Meeting Eisenstadt zu Silber aufgestiegen

Vom Bronze- zum Silber-Status ist für eine internationale Leichtathletik-Veranstaltung ein Quantensprung. Die Organisatoren des „Raiffeisen Austrian Open“ in Eisenstadt schafften diesen Sprung nun – organisatorisch und finanziell. Für Organisator Rolf Meixner ist es der Höhepunkt der Entwicklung dieses Wettkampfs. Man wolle ein nachhaltiges, spektakuläres Meeting organisieren, sei jetzt auf Silber aufgestiegen und wolle nur besser werden.

ORF

Hauptsponsor greift tiefer in die Tasche

Das Budget für die Veranstaltung wird sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln. Hauptsponsor Raiffeisen stockte seinen Beitrag auf. Das sportliche Engagement sei nicht nur im Raiffeisen-Markenkern verankert, sondern sei auch eine Herzensangelegenheit, so Vorstandsdirektor Rudolf Suttner.

Wichtiges Meeting für EM-Qualifikation

Sportlich orientiert sich das Programm an den besten österreichischen Athletinnen und Athleten. Für diese ist Eisenstadt ein wichtiger Wettkampf, um sich für die EM und Olympia zu qualifizieren. Der 25. Mai ist Qualifikationsschluss für die Europameisterschaft. Daher sei der Termin für das Meeting in Eisenstadt strategisch so gewählt, dass alle österreichischen Athleten hier Punkte für die EM-Qualifikation sammeln könnten, sagte der Generalsekretär des Leichtathletikverbandes, Helmut Baudis.

1.500 Zuschauer erwartet

Höhepunkt soll ein internationaler Stabhochsprungbewerb werden. Dieser wird direkt vor der im Vorjahr erreichten Haupttribüne stattfinden -eine Investition, die sich aus Sicht der Stadt Eisenstadt schon gelohnt habe, sagte Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP): „Das fördert auch unser Image als Sportstadt.“ Rund 1.500 Zuschauerinnen und Zuschauer werden am 22. Mai bei den Austrian Open in Eisenstadt erwartet. Karten sind bereits erhältlich.