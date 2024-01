Fronten beim Gemeindepaket verhärtet

Im Abgleich gegen eine höhere Förderung der Personalkosten in den Kindergärten hätte der Müllverband in die Landesholding integriert werden sollen – das war im Kern der Plan von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Die Verhandlungen dazu sind allerdings am Mittwochnachmittag einstweilig gescheitert – mehr dazu in Gemeindepaket am ÖVP-Widerstand geplatzt.

FPÖ und ÖVP sehen Geldbeschaffung

Die FPÖ erneuerte in der Landtagssitzung ihre Kritik am geplanten Gemeindepaket des Landes. Aus Sicht der Freiheitlichen hatte es das Land vor allem auf die Rücklagen des Müllverbandes abgesehen. „Der Weg besteht aus drei Worten: Macht, Geld, Kontrolle“, meinte FPÖ-Abgeordneter Markus Wiesler. Man habe noch mehr Macht ausüben wollen, brauche Geld für alles Mögliche und deshalb sollten alle Rücklagen angezapft werden, auch die des Müllverbandes.

ORF/Andreas Herbst

Die ÖVP verteidigte ihr Nein zum Gemeindepaket nach der Verhandlungsrunde am Mittwoch. Klubobmann Markus Ulram stimmte mit Wiesler beim Thema Rücklagen überein. Es sei richtig, dass das Land die Rücklagen des Müllverbandes mit der Haftung des Landes sofort auslösen und für „andere Zwecke zweckentfremdet“ verwenden könne und so relativ schnell zu Geld kommen könne.

ORF/Koloman Watzek

Petrik sieht Paket als „Kuhhandel“

Ulram kritisierte genau wie die Klubobfrau der Grünen, Regina Petrik, dass Landeshauptmann Doskozil vor Beginn der Aktuellen Stunde den Sitzungsaal verlassen hatte. Inhaltlich sagte Petrik zum Gemeindepaket: „Was hat denn der Müllverband und Anteile am Müllverband mit den Gehältern von Elementarpädagoginnen zu tun? Nichts. Das ist einfach ein Kuhhandel.“

SPÖ: ÖVP stellt sich gegen Wohl der Bürger

Ganz anders beurteilte das SPÖ-Mandatar Gerhard Bachmann. Er konnte mit der Kritik der Opposition wenig anfangen: „Da glaubt man, man ist im falschen Film.“ Bachmann glaubt jedenfalls weiterhin an eine Chance für das Gemeindepaket. Man hoffe, dass sich die burgenländische Volkspartei im Sinne der Gemeinden und der Gemeindefinanzen für das Gemeindepaket entscheiden werde. Es gebe ja noch weitere Verhandlungen.

Der SPÖ-Abgeordnete warf der ÖVP-Spitze vor, sich gegen das Wohl der Bürger zu stellen und sich nicht zu trauen, die eigenen Bürgermeister über das Angebot abstimmen zu lassen. Auch Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) verteidigte das Paket: „Das war ein Angebot, das Gemeinden eine strukturelle Entlastung gebracht hätte, keine Einmalzahlung.“

Reaktionen aus den Verbänden

Unterschiedliche Reaktionen zum Scheitern des Gemeindepakets kamen am Donnerstag aus den Verbänden im Land. Der SPÖ-nahe burgenländische Gemeindevertreter-Verband ortete eine Gefährdung der Gemeindeautonomie und sprach von einem reflexartigen Nein der ÖVP-Spitze.

Der Obmann-Stellvertreter im Burgenländischen Müllverband und Oberwarter Bürgermeister, Georg Rosner (ÖVP), begrüßte dagegen die Entscheidung seiner Partei, dem Plan nicht zuzustimmen und meinte in einer Aussendung, dass eine Übernahme des Müllverbandes keine Vorteile für die Burgenländerinnen und Burgenländer gebracht hätte.

Auch der Verband freiheitlicher und unabhängiger Gemeindevertreter begrüßte das Scheitern des Deals. Die Mitsprache der Gemeinden und Verbände müsse gewahrt bleiben – das sei nur möglich, wenn der BMV eigenständig bleibe.