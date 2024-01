Gericht

Auf Kollegen eingestochen: Einweisung

Ein 25-jähriger Bauarbeiter ist am Donnerstag am Landesgericht Eisenstadt in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen worden, weil er im vergangenen Oktober auf einer Baustelle in Neusiedl am See versucht haben soll, einen Arbeitskollegen mit einem Stanleymesser zu töten.