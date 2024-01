Wirtschaft

Immobilienmarkt quo vadis?

Wohin bewegt sich der heimische Immobilienmarkt in Zeiten extremer Teuerung und hoher Kreditzinsen? Um diese Problematik drehte sich eine Podiumsdiskussion in Eisenstadt. Das Interesse an dieser Veranstaltung war groß, denn leistbares Bauen und Wohnen ist für viele ein Thema.