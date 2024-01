Glatteis sorgte für Gips- und Röntgenrekord

Der Dienstag als Glatteistag steigerte das Arbeitsaufkommen in der Unfallambulanz und im Unfallröntgen der Klinik Oberwart deutlich, berichtet die Gesundheit Burgenland. Das Unfallröntgen lief auf Hochtouren, heißt es. 135 Personen, ein gutes Drittel mehr Patientinnen und Patienten als an „Normaltagen“, wurden in der Radiologie nach glatteisbedingten Unfällen untersucht– von jung bis alt rutschten Menschen aus und zogen sich schmerzhafte Verletzungen zu.

400 Röntgenbilder an einem Tag

Rund 400 Röntgenbilder mussten an diesem einen Tag geschossen werden, berichtet Barbara Friedrich, die leitende Radiologie-Technologin in der Klinik Oberwart, „da ist wirklich gearbeitet worden.“

Primarius Dieter Pertl, Leiter der Traumatologie und Orthopädie in der Klinik Oberwart bestätigt auch aus Sicht seiner Abteilung: „Das Aufkommen an Patientinnen und Patienten mit Verletzungen an den oberen und unteren Extremitäten war außergewöhnlich hoch“. Behandelt wurden vor allem verletzte Handgelenke, Sprunggelenke, Wirbelsäulen, Hüften und einiges mehr. In der Unfallambulanz war auch in der Pflege die doppelte Besetzung notwendig, ein zusätzlicher Gips-Assistent musste länger bleiben als üblich.