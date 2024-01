Gemeindepaket, Asyl, Energie Themen im Landtag

Bereits im zweiten Tagesordnungspunkt thematisiert die FPÖ das Gemeindepaket des Landes in einer Aktuellen Stunde. Dieses ist am Mittwoch aufgrund des Widerstandes der ÖVP geplatzt – Gemeindepaket am ÖVP-Widerstand geplatzt.

Das Land hatte den Gemeinden angeboten, im Gegenzug zu einer höheren Personalkostenförderung für die Kindergärten den Müllverband zu übernehmen. Die FPÖ sprach sich schon vor dem Scheitern des Pakets gegen diesen Vorschlag aus – das Land habe es auf die 100 Millionen Euro Rücklagen des Müllverbandes abgesehen und wolle damit die Eigenkapitalquote in der Landesholding heben, kritisierten die Freiheitlichen.

Thema Asyl

SPÖ und ÖVP thematisieren am Donnerstag jeweils in unterschiedlicher Form das Thema Asyl. Die SPÖ fordert in einem Dringlichen Antrag von ÖVP-Innenminister Gerhard Karner einen Aktionsplan gegen die „eskalierende“ Schlepperkriminalität und bessere Rahmenbedingungen für die Polizei.

Die ÖVP fordert in ihrem Antrag wiederum eine rasche Umsetzung der Arbeitspflicht für Asylwerber. Außerdem will die ÖVP in einem weiteren Antrag eine umgehende Entlastung der burgenländischen Energiekunden.

Grüne bringen drei Anträge ein

Die Grünen bringen insgesamt drei Anträge ein – sie fordern etwa, dass bei PV-Anlagen auf Freiflächen künftig nur noch sogenannte „Agri-PVs“ errichtet werden sollen – bei diesen Anlagen können 80 Prozent der genutzten Fläche weiterhin für Landwirtschaft genutzt werden, heißt es von den Grünen.