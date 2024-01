Notarzthubschrauber: LRH sieht Mängel bei Vergabeverfahren

Mitte 2022 war der Martin Flugrettung GmbH der Zuschlag für den Betrieb erteilt worden, allerdings wurde diese Entscheidung vom Landesverwaltungsgericht (LVwG) für nichtig erklärt. Das Land wollte daraufhin das Vergabeverfahren widerrufen, was jedoch ebenfalls vom LVwG aufgehoben wurde. Schließlich bekam der Christophorus Flugrettungsverein den Zuschlag – mehr dazu in Flugrettung: Vertrag mit ÖAMTC unterzeichnet.

Die Inbetriebnahme des neuen Standorts im Nordburgenland sollte eigentlich bereits im Oktober 2023 erfolgen. Inzwischen gibt es zwar noch keine Standortentscheidung, jedoch eine Zwischenlösung: Der Notarzthelikopter für das Nord- und Mittelburgenland wird im Frühjahr 2024 zunächst von Wiener Neustadt aus seinen Betrieb aufnehmen – mehr dazu in Flugrettung: Verzögerung bei zweitem Standort.

Am Vergabeverfahren nahmen die Martin Flugrettung GmbH und der Christophorus Flugrettungsverein teil. Die Martin Flugrettung erbrachte dabei keinen Nachweis der luftfahrtrechtlichen Genehmigung und übermittelte auch kein Rating oder eine vergleichbare Bonitätsbewertung für verbundene Unternehmen. „Aus diesem Grund wäre für uns schon die Martin Flugrettung aus dem Verfahren auszuscheiden gewesen“, erläuterte BLRH-Direktor René Wenk am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Eine Eignung des Unternehmens sei nicht vorgelegen. In Auftrag gegeben hatte die Rechnungshofprüfung die Landesregierung selbst.

„Mangelnde Dokumentation und Nachvollziehbarkeit“

Ein Hauptkritikpunkt am Vergabeverfahren war die mangelnde Dokumentation und Nachvollziehbarkeit. Schon in der Vorbereitungsphase habe das Land die Bedarfsermittlung nicht ausreichend festgehalten, betonte Wenk. So fanden sich im Vergabeakt keine statistischen Analysen oder Auswertungen der Notarzteinsätze im Burgenland. Auch der Auftragswert sei nicht entsprechend geschätzt worden. Dass die Bedarfsermittlung nur unzureichend dokumentiert war, sei vor allem deshalb kritisch, weil die künftigen Ausgaben für den Notarzthubschrauber-Standort im Nordburgenland deutlich steigen werden, so der BLRH.

Das Land veränderte während des Verfahrens die maximale Ausrückzeit von drei auf fünf Minuten und berücksichtigte somit seine eigenen Richtlinien nicht. Die Angebote der beiden Bieter seien außerdem strukturell und inhaltlich unterschiedlich und somit nicht vergleichbar gewesen.

BLRH sieht auch Standortsuche kritisch

Kritisch sah der BLRH auch die Standortsuche selbst, da das Land diesen Punkt den Bietern überließ. „Die sehr große Passivität hat dann auch im Nachgang zu Verzögerungen geführt“, sagte Wenk. Nach wie vor sei nicht über einen Standort entschieden worden. Für die Realisierung im dafür vorgesehenen Bezirk Neusiedl am See gebe es aufgrund der Naturschutzgebiete auch erhöhte Anforderungen. Das Land habe im Vergabeverfahren zwar Vorgaben zur Lage des neuen Standorts gemacht, aber nicht grundsätzlich erhoben, ob es dort überhaupt eine geeignete Anzahl an entsprechenden Grundstücken gebe, hielt der BLRH fest.

Außerdem würden bei einem Stützpunkt in Gols (Bezirk Neusiedl am See) nur 22 Prozent des Einsatzgebietes des Notarzthubschraubers im Burgenland liegen. Deshalb hätte geprüft werden können, ob in Kooperation mit anderen Bundesländern oder Nachbarstaaten eine Kostenminderung möglich gewesen wäre, erläuterte Wenk.

Die Kosten für das gesamte Vergabeverfahren beliefen sich auf rund 70.500 Euro. Davon fielen rund 32.900 Euro bis zur Zuschlagsentscheidung zugunsten der Martin Flugrettung an. Infolge der erhobenen Rechtsmittel fielen weitere 37.600 Euro an. Die Entscheidung für die Martin Flugrettung war vom Landesverwaltungsgericht aufgehoben worden. Das Land brachte dazu eine außerordentliche Revision ein, zog diese jedoch vier Monate später wieder zurück. Welchen Mehrwert dies bringen sollte, war für den BLRH „nicht erkennbar“.

SPÖ kann Kritik nicht nachvollziehen

Die SPÖ Burgenland kann die Kritik des Landesrechnungshofs an der Standortsuche nicht nachvollziehen. Der Notarzthubschrauber solle „primär der burgenländischen Bevölkerung zur Verfügung stehen“ und es sei ein vorübergehender Alternativstandort in Wiener Neustadt gefunden worden, meinte Gesundheitssprecher Kilian Brandstätter in einer Aussendung. Er sieht in dem Rechnungshofbericht die Bestätigung dafür, dass das Vergabeverfahren korrekt abgewickelt worden sei.

ÖVP: „Ordentliche Bruchlandung“

ÖVP-Klubobmann Markus Ulram betonte hingegen, der BLRH habe in jeder Phase des Verfahrens massive Mängel festgestellt. Er sprach von einer „ordentlichen Bruchlandung“ von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) in der Causa. „Er hat unnötig Steuergeld verschwendet, das Vergabeverfahren war mangelhaft und den neuen Hubschrauberstandort im Bezirk Neusiedl am See gibt es noch immer nicht“, hielt Ulram fest.

Die Grünen sehen sich bestätigt

Die Grünen sehen sich vor allem in ihrer Kritik an der Standortsuche bestätigt. Durch den zusätzlichen Stützpunkt im Landesnorden würden sich die Kosten für die Flugrettung deutlich erhöhen, meinte Landtagsabgeordneter Wolfgang Spitzmüller. Dabei sei unklar, ob es überhaupt einen eigenen Standort brauche, zumal 78 Prozent des Einsatzgebietes „nicht einmal im Burgenland, sondern in Ungarn, der Slowakei und in Niederösterreich“ liegen würden, so Spitzmüller.