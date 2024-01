Burgenland soll eigene Frauenfußball-Landesliga bekommen

Der FC Deutschkreutz und der Fußballklub Draßburg werden nicht mehr in der niederösterreichischen Gebietsliga aufgenommen, weil Niederösterreich selbst sehr viele Damenteams habe und kein Platz mehr sei für neue Teams, so die Frauenreferentin im burgenländischen Fußballverband Yvonne Lindner. Deshalb habe man handeln müssen. „Jetzt war unsere Überlegung die, dass wir gesagt haben, wir müssen unbedingt etwas machen, weil sonst haben die keine Möglichkeit zu spielen und dann verlieren wir Teams.“

Gespräche laufen

Im Idealfall rechne man mit sieben bis acht Teams, im schlechtesten wären es fünf. „Das ist natürlich zugegeben eine sehr geringe Anzahl, aber das eine Jahr würden wir uns drüber retten, weil wir wissen, dass im nächsten Jahr, immer wieder dann Teams dazustoßen“, so Lindner. Derzeit befinde man sich in intensiven Gesprächen. Beschlossen sei zwar noch nichts, „aber ich denke, die Vereine können mit den Planungen beginnen. Es wird die Landesliga sicher kommen“, so Lindner.