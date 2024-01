ASKÖ präsentiert Vorhaben im Jubiläumsjahr

An der Ausrichtung der ASKÖ hat sich unter dem neuen Präsidenten Maximilian Köllner nichts geändert. Der Dachverband will mit seinen Bewegungsangeboten im Breitensport tätig sein und spricht dabei vor allem Kinder an. Man werde 2024 in Zusammenarbeit mit Gemeinden, Kindergärten und Schulen 100 Bewegungsfeste durchführen, so ASKÖ Burgenland-Präsident Maximilian Köllner. Man wolle als moderner und serviceorientierter Dachverband für Vereine und Sportlerinnen und Sportler auftreten.

Tägliche Bewegungseinheit wird ausgebaut

Neu ist, dass im Zuge der Aufstockung der Bundesmittel für die tägliche Bewegungseinheit an den Schulen auch die ASKÖ Burgenland ihr Angebot in diesem Bereich ausbaut. Die ASKÖ Burgenland hat mehr als 30 Bewegungscoaches, die man in Kindergärten und Volksschulen beschäftige, mit mehr als 7.000 Kindern. „Anhand dieser Zahlen sieht man, wie entschlossen auch die ASKÖ als Dachverband arbeitet, wenn es um Gesundheit und Bewegung der Kinder geht“, so Köllner.

ORF

Schwimmkurse als Schwerpunkt

Weitere Schwerpunkte sind heuer die Schwimmkurse für Kinder im Volksschulalter. Laut ASKÖ können 160.000 Kinder und Jugendliche in Österreich nicht schwimmen. Die neue Führung des SPÖ-nahen Dachverbands plant außerdem eine neue Zentrale mit der Möglichkeit für Bewegungsangebote. Konkrete Vorhaben müssen hier aber erst beschlossen werden.