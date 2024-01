Commerzialbank: Erster Prozess ohne Pucher

Pucher und Klikovits sind wegen Veruntreuung angeklagt. Ankläger ist die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Ein ehemaliger Bankmitarbeiter muss sich wegen Erpressung und Veruntreuung verantworten.

70.000 Euro Schadenssumme

Er soll bei Beendigung seines Dienstverhältnisses im Jahr 2017 mit der Aufdeckung der Malversationen in der Bank gedroht haben. Für sein Schweigen sollen ihm Pucher und Klikovits 70.000 Euro gezahlt haben. Dabei soll es sich um Bargeld aus der Bank gehandelt haben. Das ist auch die Schadenssumme in der Anklage. Pucher und Klikovits bekennen sich schuldig, hieß es vom Gericht im Vorfeld des Prozesses. Der Ex-Mitarbeiter nicht.

Nebenaspekt in umfangreichen Bankenskandal

Die Commerzialbank Mattersburgist im Juli 2020 wegen Pleite durch die Finanzmarktaufsicht geschlossen worden, nachdem Martin Pucher Kredit- und Bilanzfälschungen zugegeben hatte. Der Prozess am Dienstag ist ein Nebenaspekt dieses umfangreichen Falles.

Fotostrecke mit 4 Bildern ORF ORF ORF ORF

Pucher lässt sich krankheitsbedingt entschuldigen

Martin Pucher, der ja schwer krank ist, hat sich für den Prozess mit einem medizinischen Gutachten entschuldigt und sich ausdrücklich mit einer Verhandlung und einer Verurteilung in seiner Abwesenheit einverstanden erklärt, hieß es von seinem Anwalt Norbert Wess gegenüber dem ORF Burgenland.

Er sei nur bedingt verhandlungsfährig, hieß es in einem Schreiben, das zu Prozessbeginn verlesen wurde. Er bleibe aber weiterhin bei seiner „vollumfänglichen geständigen Verantwortung und erklärt sich ausdrücklich mit einer Verhandlung und Aburteilung betreffend seiner Person einverstanden.“ Dies habe er dem Gericht so auch am Montag mitgeteilt. Eine Verhandlung in Abwesenheit sei möglich, da in diesem Fall „nur“ ein Vergehen mit einem Schaden von 70.000 Euro und kein Verbrechen angeklagt sei, hieß es von seinem Anwalt.

Im burgenländischen Untersuchungsausschuss zur Commerzialbank hatte er im Februar 2021 ausgesagt. Allerdings mit zeitlicher Beschränkung der Befragungen und in Anwesenheit von Ärzten.