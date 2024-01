Fußball: Kathrin Huber pfeift künftig international

Kathrin Huber ist derzeit das Aushängeschild bei den burgenländischen Fußball-Schiedsrichtern. Die 28-jährige leitete als erste Frau ein Spiel in der Burgenlandliga. In der Frauen-Bundesliga kommt sie ebenfalls regelmäßig zum Einsatz.

Jetzt ist sie als eine von drei Frauen in Österreich im Jahr 2024 berechtigt, internationale Spiele zu leiten.

ORF

Die ersten Spiele auf internationaler Ebene wird Kathrin Huber frühestens im März leiten. Sie ist die erste Burgenländerin in Reihe der FIFA-Schiedsrichterriege seit Günter Benkö vor 24 Jahren.

Schulung für Neulinge

Für alle neuen Schiedsrichterinnen gibt es kommende Woche eine erste Schulung. Dafür reist Kathrin Huber nach Zypern. Im Burgenland hat sie am Samstag noch ein Testspiel geleitet. Kathrin Huber kommt auf 30 bis 40 Spiele pro Saison. Auch in der Burgenlandliga wird sie wieder zu sehen sein.

Ein Ziel für Kathrin Huber ist die Regionalliga der Männer. Ob ihr dieser „Aufstieg“ gelingt, könnte sich schon im Februar entscheiden.