Reiselust der Burgenländer ungebrochen

Im Burgenland ist es derzeit an vielen Tagen grau, kalt und regnerisch, doch viele träumen offenbar schon von Sonne, Meer und Strand oder Sommertagen in den Bergen: In den Reisebüros beginne jetzt die Hochsaison, so Reiseberaterin Sabine Kitzmüller. Denn jetzt könne man zu Frühbucherpreisen reservieren.

Meer bleibt Faszination

Mehr als 80 Prozent der Burgenländerinnen und Burgenländer gaben an, dass sie heuer einen Urlaub planen. Laut dem Reiseanbieter Ruefa zieht es auch heuer wieder knapp die Hälfte der Burgenländerinnen und Burgenländer ans Meer. „Die klassischen Destinationen für den Sommer sind Griechenland, Spanien, Türkei und Ägypten“, sagte Reiseberaterin Mirjam Kurtz. Aber auch Kreuzfahrten seien wieder sehr beliebt und die Nachfrage sei das ganze Jahr hindurch sehr gut.

Keine Spur von Urlaubsfrust in Reisebüros

Trotz Teuerung geben die Burgenländerinnen und Burgenländer auch heuer wieder knapp 2.000 Euro im Schnitt pro Person für Urlaubsreisen aus. Wenn manchen das Reisen vielleicht bereits zu teuer geworden ist, so spürt man in den Reisebüros noch nichts davon. „Wir müssen sagen, die Leute geben immer noch gerne Geld fürs Reisen aus“, meinte Kitzmüller. Der Urlaub sei nach wie vor eine der wertvollsten und wichtigsten Zeiten für die Kunden und dafür werde auch Budget eingeplant, sagte auch Kurtz.

Die meisten Burgenländerinnen und Burgenländer verreisen im Sommer mindestens eine Woche lang. Generell gilt beim Buchen laut Reiseberatern: je früher, desto besser.