Jugendliche arbeiten Bomben-Terror auf

Die Wanderausstellung wird vom Verein „Initiative Minderheiten“ in Kooperation mit der Volkshochschule der burgenländischen Roma organisiert. An dem Workshop nehmen die beiden vierten Klassen des Gymnasiums Oberwart teil. Dabei sollen die Jugendlichen für Themen wie Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sensibilisiert werden. „Wir haben aus Ton kleine Skulpturen gemacht, die etwas Wichtiges bedeuten sollen – zum Beispiel Freundschaft, Zuversicht, Liebe, Vertrauen“, erzählte Lorenz Palatin aus Stinatz.

Der Bombenterror sei für die 13- und 14-Jährigen etwas, das lange vor ihrer Geburt passiert sei, sagte ZBG-Direktorin Iris Zsoter. Die Ereignisse seien für sie ganz ungreifbar. Umso wichtiger erscheine es aber, die Jugendlichen darüber zu informieren, was da vor 30 Jahren passiert sei.

Bombenterror schockiert bis heute

Die Serie von Terroranschläge in den frühen 1990er-Jahren bewegte das ganze Land. Der traurige Höhepunkt war die Ermordung von vier Männern in der Oberwarter Roma-Siedlung mit einer Rohrbombe. 13 Menschen wurden bei den Anschlägen schwer verletzt. Er habe auch Freunde, die nicht aus Österreich kämen und sei schockiert gewesen, als er davon erfahren habe, sagte Samuel Zach: „Ich komme aus Oberwart und lebe in Oberwart und dass so etwas ganz nahe neben wir passiert, ist schon arg.“

Interaktive Workshops

Die Menschenrechtsberaterin Melinda Tamas arbeitet mit den Schülerinnen und Schüler die Ereignisse auf. Man gehe in den Workshops sehr interaktiv vor, arbeite mit Begrifflichkeiten und definiere diese in Form von Brainstormings, Zweier-Interviews und soziometrischen Aufstellungsübungen, so Tamas. Man vermittle aber auch Wissen. Die Jugendlichen würden dann sehr kreativ an der Erstellung von Ausstellungsobjekten zu diesem Thema arbeiten. Zu sehen sind diese Werke bei einer Wanderausstellung, die im Februar 2025 auch ins Offene Haus Oberwart kommt.