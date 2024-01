FPÖ-Spitzenkandidat für Wahl 2025 noch offen

Man habe noch ein Jahr Zeit und wäre dafür etwas früh dran, so FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig. Zuerst komme natürlich die Listenerstellung für die Nationalratswahl, denn die sei ja zeitlich vorgelagert. Auch hier würden Wahlwerber des Burgenlandes auf den Listen stehen. Das werde man mit der Bundespartei entsprechend abstimmen, so Petschnig. Die Kandidaten für die Landtagswahl seien ein Thema für den Landesparteivorstand, sagte FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz. Dort werde man entscheiden, wer auf welchem Platz gereiht werde, so Tschürtz.

FPÖ macht Aktuelle Stunde zu Gemeindepaket

Die FPÖ Burgenland thematisierte am Freitag auch das Angebot von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), im Gegenzug zu einer höheren Personalkostenförderung für die Kindergärten den Müllverband zu übernehmen. Sie beantragt dazu eine Aktuelle Stunde in der Landtagssitzung kommende Woche. Landesparteiobmann Petschnig bekräftigte bei einer Pressekonferenz die Kritik an Doskozils Plänen und forderte von der ÖVP – die es für die Zwei-Drittel-Mehrheit braucht – nicht zuzustimmen.

Klubobmann Tschürtz verwies auf die 100 Millionen Euro Rücklagen des Müllverbands: „In der Landesholding würde er damit die Eigenkapitalquote heben.“ Ist diese Summe aufgebraucht, würde es zu einer „massiven Erhöhung“ der Müllgebühren kommen, warnte er. Das vom Landeshauptmann angebotene Geschäft sei „komisch und obskur“, stellte Petschnig fest. Gründe hierfür gebe es nur zwei – die 100 Millionen Euro Rücklagen und die Gebührenhoheit.

Petschnig verwies auf die Forderung der Freiheitlichen in der Vergangenheit, wonach der Müllverband die Rücklagen ausschütten soll: „Das wurde abgelehnt und fällt dem Müllverband jetzt auf den Kopf. Durch die gebunkerten Millionen wird er ein attraktiver Übernahmekandidat.“ Die FPÖ fürchtet auch, dass als nächster Schritt der Wasserleitungsverband übernommen werden könnte.

Fürst: Entlastungspaket für Gemeinden

Dass die FPÖ eine Aktuelle Stunde beantragt, zeige, dass sie keinen einzigen Bürgermeister stellt, meinte SPÖ-Klubchef Roland Fürst in einer Stellungnahme. Er begrüßte die Gelegenheit, in der Landtagssitzung darlegen zu können, dass es sich dabei um das „größte Entlastungspaket für Gemeinden“ aller Bundesländer handelt.