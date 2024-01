Unmut über Ärztemangel im Südburgenland

Der Hilferuf geht eigentlich von Jennersdorf bis nach Oberwart, insbesondere, wenn es um Frauenärztinnen und Frauenärzte geht. In Jennersdorf wird die Kassenstelle der Österreichischen Gesundheitskasse nicht mehr ausgeschrieben, weil über Jahre keine Nachfolgerinnen oder Nachfolger gefunden werden konnten.

Eine Frauenärztin auf Kasse für den Bezirk Güssing

Zu einem ähnlichen Dilemma könnte es in Güssing kommen. Dort wird gerade die Ordination des kürzlich in Pension gegangenen Frauenarztes aufgelassen und die Einrichtung versteigert. Bis jetzt wollte niemand die Nachfolge antreten. Damit verbleibt im Bezirk Güssing nur noch eine einzige Frauenärztin mit Kasse. Deren Ordination ist ständig überlaufen.

„Ich komme zeitig in der Früh in die Ordination und habe zehnminütige Termine, wo ich an die 70 bis 80 Patienten zu untersuchen habe. Damit ist es meistens ja auch nicht getan, denn man muss ja auch nacharbeiten und Befunde schreiben“, sagte Frauenärztin Doris Ulreich-Laussermayer. Auch die Stelle des praktischen Arztes in Güssing wurde bereits elf Mal ohne Erfolg ausgeschrieben.

Ärztemangel soll sich weiter zuspitzen

Der Mangel an Fachärzten und Allgemeinmedizinerinnen und Medizinern werde sich noch mehr zuspitzen, so Michael Schriefl von der Ärztekammer Burgenland. „Es arbeiten insgesamt mehr als 43 Ärztinnen und Ärzte im Kassenbereich noch über das 65. Lebensjahr hinaus. Die Ärztinnen und Ärzte gehen also im Prinzip nicht vorzeitig in Pension“, so Schriefl.

Bei einer der ausgeschriebenen Stellen sei der Kassenarzt sogar älter als 70, so der Allgemeinmediziner. Hauptgrund für den Engpass ist laut Schriefl nicht nur die Pensionierungswelle. Das Burgenland ist bei den Ärztehonoraren der ÖGK noch immer Schlusslicht unter den Bundesländern.

Doskozil: Ambulanz soll Spital vorgelagert werden

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) nahm bei der Eröffnung der Akutgeriatrie in Güssing zur Situation Stellung. Er wolle gemeinsam mit der ÖGK die regionale Versorgung sicherstellen, das ginge allerdings nicht von heute auf morgen, so Doskozil. Die Idealvorstellung aus seiner Sicht sei es, dass jedem Spital quasi eine Ambulanz vorgelagert sei, die man auch baulich etabliere. Dort sollten jene Fächer angeboten werden, die aus dem niedergelassenen Bereich heraus nicht bedeckt werden könnten. So solle eine Grundversorgung der Bevölkerung sichergestellt werden.

ÖVP: Vom Reden ins Tun kommen

Doskozil müsse „endlich vom Reden ins Tun kommen“ und umgehend für Lösungen beim Ärzte-Engpass im Burgenland sorgen, forderte ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas. Es brauche eine echte Gesundheitsversorgung für alle Burgenländerinnen und Burgenländer.