Neues Führungsduo bei SJ Burgenland

Vanessa Wiener übernimmt die Funktion der Landesvorsitzenden von Jasmine Sommer, die seit 2021 an der Spitze der SJ stand. Wiener habe langjährige Erfahrung in der Jugendarbeit und werde ihren Fokus insbesondere auf den Ausbau der Ortsgruppen und die bevorstehenden Wahlen legen, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung der SJ. „Gerade in Zeiten, in denen rechtspopulistische Politik wieder stärker wird, ist es wichtig, als Jugendorganisation laut zu sein“, so Wiener.

„Kampagne zum Superwahljahr“

Einen Wechsel gibt es auch an der Spitze der SJ-Geschäftsführung, wo Vanessa Pfister die Stelle der Landessekretärin von Anna-Sophie Prünner übernimmt. Ziel des neuen Führungsduos sei es, die SJ-Ortsgruppen im Burgenland weiter auszubauen. Eine erste gemeinsame Kampagne werde demnächst vorgestellt. “Mit unserer ersten Kampagne möchten wir unsere Ortsgruppen besuchen und uns gemeinsam mit ihnen auf das kommende Superwahljahr vorbereiten", so Pfister.