Gols: Erster Elektro-Lkw des Burgenlands

Der neue E-Lkw wurde am Mittwoch bei seiner Präsentation in Gols (Bezirk Neusiedl am See) nicht nur gesegnet, sondern auch gleich getauft. Der Lastwagen heißt nun so wie der Enkel von Firmenchef Harald Wenzl, nämlich Josef. Die erste Ausfahrt mit Lkw-Josef übernahm der lang gediente Mitarbeiter des Unternehmens, Novo Marusic. Er zeigte sich von der geringen Geräuschkulisse des Lastwagens beeindruckt. Bei der Präsentation des Elektro-Lkw war auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) von der Reichweite von mindestens 300 Kilometern beeindruckt.

ORF

Gemeinsames Projekt mit Lebensmittelkette

Angeschafft wurde der E-LKW in einem gemeinsamen Projekt mit einer Lebensmittelkette, erklärte Harald Wenzl. „Für den Nahbereich Wien. Das geht sich wunderbar aus. Wir können bei den Filialen auch noch zwischenladen, damit die Reichweite ausreicht. Er wird in 90 Minuten geladen. Das reicht auch aus, bis er wieder beladen ist und die Papiere erledigt sind, ist der Lkw wieder aufgeladen und kann weiterfahren zur nächsten Filiale“, so Wenzl.

ORF

Die Flotte des Golser Transportunternehmens besteht aus 120 Lkws. Der Elektro-Sattelzug kostet in etwa das Dreifache eines herkömmlichen Lastwagens. Wichtig für die Anschaffung sei die österreichische Förderungsoffensive gewesen, so Wenzl.