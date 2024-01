EU-Wahl: Tuder wird ÖVP-Spitzenkandidatin

Seit 2018 ist Vanessa Tuder Mitglied der ÖVP. Mittlerweile ist die gelernte Bürokauffrau Obfrau der jungen ÖVP und Vizebürgermeisterin in Unterkohlstätten. Auf EU-Ebene sieht sich die 26-Jährige als Vertreterin der Jugend. „Ich möchte die starke Stimme der Jugend und die der Burgenländerinnen und Burgenländer sein“, so Tuder.

Sagartz: Ergebnis von 2019 kaum zu wiederholen

Sie hofft auf einen Platz unter den ersten zehn auf der Bundesliste der ÖVP. Bei der bisher letzten EU-Wahl 2019 war die ÖVP stärkste Partei im Burgenland. Ein Ergebnis, das dieses Mal aber wohl kaum erreichbar sein wird, so ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz. „Wir treten nicht an, um zu verlieren, aber ich glaube kaum, dass wir das sensationelle Ergebnis von 2019 wiederholen können.“

ORF

Sagartz fordert mehr Transparenz von der SPÖ

Die SPÖ hat diese Woche eine Kostenobergrenze für den Landtagswahlkampf angekündigt. Sagartz fordert dazu mehr Transparenz der SPÖ. „Alle Parteien haben ihre Wahlkampfkosten für das Jahr 2020 offen gelegt, eine Partei tut das nicht, das ist die SPÖ“, so Sagartz. Er schätzt, dass die SPÖ für die Landtagswahl 2020 rund 2,4 Millionen Euro ausgegeben hat und fordert deshalb, dass die Einhaltung der Wahlkampfkosten von einem unabhängigen Senat überprüft werden soll.

ORF

Ob die anstehende Nationalratswahl vorverlegt werden soll, so wie es laut Medienberichten einige Länderchefs der ÖVP fordern, wollte Sagartz am Mittwoch nicht kommentieren, er sagte aber: „Ich bin für alles zu haben, was uns einen langen und schmutzigen Wahlkampf erspart“. Stand jetzt findet die Nationalratswahl im Herbst statt.

Gemeindepaket: ÖVP lässt Zustimmung noch offen

Thema war im Rahmen des ÖVP-Landesparteivorstands nicht nur die EU-Wahl, sondern auch die Eingliederung des Müllverbands in die Landesholding. Die Volkspartei lässt ihre Zustimmung zum Vorschlag von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), im Gegenzug zu einer höheren Förderung des Kindergartenpersonals den Müllverband in die Landesholding zu integrieren, noch offen – mehr dazu in Entlastungspaket für Gemeinden geplant und GVV für Gemeinde-„Entlastungspaket“ des Landes.

Am Dienstagabend habe es eine Informationsveranstaltung des Gemeindebunds zum vorgeschlagenen „Gemeindepaket“ des Landes gegeben. Dieser Meinungsaustausch habe gezeigt: „Die Übernahme des Müllverbands durch die Landesholding wird äußerst ablehnend gesehen“, stellte Sagartz fest. Für 23. Jänner habe der Landeshauptmann die Gemeindevertreter zu einem Gespräch eingeladen und hierfür habe man ihnen „viele Fragen“ mitgegeben.

Unter anderem soll geklärt werden: „Wie hoch ist der Unternehmenswert des Müllverbands? Was sind die rechtlichen Auswirkungen bei der Übernahme auf die Abfallsammelzentren in den Gemeinden?“ Auch soll garantiert werden, dass die höhere Förderung des Kindergartenpersonals nach der Übernahme des Müllverbands nicht reduziert oder gar abgeschafft wird. Vor einer etwaigen Zustimmung oder Ablehnung will die ÖVP nun die Antworten auf diese Fragen abwarten.

Büro LH: Es wird konstruktiv weiter verhandelt

Das Büro des Landeshauptmanns verwies in einer Stellungnahme auf den bereits vereinbarten Termin mit den Gemeindeverbänden nächste Woche. Einige der von der ÖVP aufgeworfenen Fragen seien bereits besprochen worden: „So wurde bereits außer Streit gestellt, dass die erhöhte Förderung für das Kindergartenpersonal gesetzlich verankert werden und damit gegen etwaige Rücknahmen oder Kürzungen abgesichert werden soll.“ Es werde konstruktiv weiter verhandelt – dies sei man jenen Bürgermeistern schuldig, die sich bereits für das Paket ausgesprochen haben, hieß es weiters. „Aus so einem wichtigen Thema für die Gemeinden darf kein parteipolitisches Kleingeld zu schlagen versucht werden.“