KI Thema beim SWV-Neujahrsempfang

Computerprogramme schreiben selbständig Texte, bei denen nicht zu erkennen ist, dass sie nicht von einem Menschen geschrieben wurden. Sie imitieren Stimmen, manipulieren Fotos – ob echt oder unecht, wahr oder falsch, ist kaum zu durchschauen. Andererseits kann KI helfen, Abläufe in Unternehmen zu optimieren. Eine Entwicklung, die nicht aufzuhalten sei, hieß es Dienstagabend beim Neujahrsempfang des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes (SWV).

„Vor allem dort, wo große Datenmengen verarbeitet werden müssen, wo eine große Anzahl an Schriftstücken geordnet abgelegt werden muss – dort findet derzeit schon die künstliche Intelligenz Einzug bei den Banken“, sagte etwa Gerhard Nyul, Direktor der Bank Burgenland. Auch die Landwirtin Doris Kollar-Lackner kann sich vorstellen, in ihrem Bereich von der KI zu profitieren, etwa bei technischen Geräten oder im Bereich Saatgut.

Doskozil sieht Gefahren der KI

Künstliche Intelligenz könne dazu führen, dass wichtige Kompetenzen verloren gehen, befürchtete hingegen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). „Ich habe das bei meinem Sohn bemerkt, in der Oberstufe der HTL. Sie haben dort die Deutschschularbeiten am Computer geschrieben – mit Rechtschreibprogrammen. Ich brauche jetzt nicht sagen, wie gut der rechtschreiben kann“, so Doskozil.

Ob mit oder ohne KI – das neue Jahr wird nicht einfach, sagte SWV-Präsident Gerald Schwentenwein. Die Auftragslage sei leider nicht so gut wie erwartet. Dennoch blicke man positiv in die Zukunft. Große Herausforderungen für die Unternehmer seien die Teuerung und die hohen Lohnabschlüsse, so Schwentenwein.