Land zahlt 15 Studienplätze für Sozialarbeiter

Die Studierenden müssen sich im Gegenzug für fünf Jahre in der Kinder- und Jugendhilfe im Burgenland verpflichten, so Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) am Montag in einer Aussendung. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugend- und Sozialhilfe der Länder leisten hier großartige Arbeit, trotzdem bereitet uns der Personalmangel immer mehr Kopfzerbrechen. Hier sind kurz- und mittelfristige Maßnahmen von Seiten des Bundes mehr als überfällig“, forderte Schneemann.

Mit dem Sommersemester sind an der FH Wien 15 Studienplätze für berufstätige Fachkräfte mit fehlender Ausbildung, mit Weiterbildungswillen, Wiedereinsteiger oder Berufsumsteiger für die Kinder- und Jugendhilfe reserviert. Mit der zweijährigen Ausbildung könne man bereits während der Ausbildung in der Kinder- und Jugendhilfe arbeiten, betonte er.