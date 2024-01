SPÖ will Wahlkampfkosten-Obergrenze

SPÖ-Parteichef und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hatte eine Obergrenze für den Landtagswahlkampf bereits im Mai 2022 angekündigt. Am Montag wurden die Pläne konkretisiert: Die SPÖ will die Wahlkampfkosten für den Landtagswahlkampf auf 300.000 Euro beschränken. Laut Doskozil müsse es auch eine Rolle des Landesrechnungshofs geben, ebenso Sanktionen, sagte Doskozil. Man wolle zu hohe Kosten verhindern, so SPÖ-Klubobmann Roland Fürst. „Weil wir sündteure Materialschlachten der Bevölkerung in Zeiten der Inflation nicht zumuten wollen“. Man wolle einen knappen Wahlkampf und auf Inhalte setzen, so Fürst weiter. Das Gesetz dazu soll zeitnahe im Landtag beschlossen werden.

Rechnungshof begrüßt Pläne

Der Burgenländische Landesrechnungshof begrüßt die Pläne, bei den Wahlkampfkosten für mehr Transparenz zu sorgen. Dessen Direktor Rene Wenk erklärte in einem Statement gegenüber der APA, mehr Kontrolle in diesem Bereich sei zu begrüßen, es brauche aber generell mehr Transparenz bei der Parteienfinanzierung. „Grundsätzlich ist eine erhöhte Transparenz und Kontrolle im Bereich der Parteienfinanzierung sehr zu begrüßen. Es geht dabei auch um sehr viel Steuergelder“, so Wenk. Wenn das Land Burgenland nun Initiativen in diese Richtung setzt, sollte es andenken, diese nicht nur auf den kleinen Teil der Wahlkampfkosten zu beschränken, sondern die Transparenz und Kontrolle bei der Parteienfinanzierung im Allgemeinen zu erhöhen. Er verwies auf Beispiele sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene, etwa Vorarlberg.

Die Grünen fordern die Obergrenze seit Längerem und wollen sie selbst unterschreiten. Die FPÖ wirft Doskozil hingegen vor „wahre Kosten“ zu verschleiern.

Doskozil bekräftigte „Entlastungspaket“ für Gemeinden

Doskozil bekräftigte am Montag auch ein Infoschreiben an die Gemeinden, in dem von Seiten des Landes eine finanzielle Entlastung vorgeschlagen wird – mehr dazu in Entlastungspaket für Gemeinden geplant. Man wolle den Gemeinden „mehr finanziellen Spielraum“ geben und sie so unterstützen, so Doskozil. Das Land wolle die Förderung für das Kindergartenpersonal auf 85 Prozent zu erhöhen und im Gegenzug den Müllverband in die Landesholding eingliedern. Das würde für das Land eine zusätzliche finanzielle Belastung von knapp 40 Millionen Euro jährlich bedeuten. Die Rücklagen des Müllverbandes wären dafür ein finanzieller Ausgleich, so Doskozil, auch eine Umstrukturierung des Müllverbands sei angedacht, etwa eine „Verschlankung der Strukturen“.