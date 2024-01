„Wohngemeinschaft“ für Pensionisten eröffnet

Das „VIVIO“ im Ortszentrum von Oberwart versteht sich als eine Art Wohngemeinschaft für Pensionistinnen und Pensionisten. Das Projekt von Evangelischer Kirche, Diakonie und OSG soll Menschen ansprechen, die noch nicht pflegebedürftig sind und auf der Suche nach Gesellschaft sind.

Austausch steht im Vordergrund

„Wir wollten ganz bewusst ein Angebot setzen, wo man individuell leben kann, in einer Wohnung, die man für sich selbst gestaltet, bespielt und belebt. Und wo man aber ganz bewusst an Gemeinschaftsaktivitäten teilnehmen kann“, so die Pfarrerin in Oberwart, Sieglinde Pfänder.

„Es gibt einen Gemeinschaftsraum, wo man sich treffen kann, wo man auch miteinander essen kann, es gibt ein Kaffeehaus, das sowohl die Bewohnerinnen und Bewohner als auch Gäste besuchen können. Es ist ein Ort der Gemeinschaft, das zeichnet dieses Haus hier besonders aus“, so OSG-Vorstandsobmann, Alfred Kollar.

„Kein Pflegeheim“

Das Haus steht auch nicht-evangelischen Menschen offen. Eine Bedingung gibt es aber. „Ganz wichtig ist, dass niemand, der schon eine Pflegestufe hat, hier einziehen soll. Es ist nämlich kein Pflegeheim. Viele glauben, dass wir ein weiteres Pflegeheim eröffnen, aber so ist es nicht“, sagte Superintendent Robert Jonischkeit. Insgesamt umfasst das Projekt 23 Wohnungen, jeweils mit einer Fläche zwischen 30 und 60 Quadratmetern. Anfang Februar werden die ersten Mieter einziehen.