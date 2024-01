Niederlagen für Gunners und Dragonz

Oberwart musste sich ohne zahlreiche Stammspieler bei den Flyers aus Wels geschlagen geben und das trotz eines stark aufspielenden Kapitäns Sebastian Käferle mit 20 Punkten. „Wir haben in der ersten Halbzeit auch sehr gut gespielt, in der zweiten ein bisschen nachgelassen und am Ende leider knapp verloren -wegen Kleinigkeiten“, so Käferles Resümee. Oberwart bleibt auf Platz neun der Tabelle.

Enttäuschung für die Dragonz Eisenstadt

Die Eisenstädter verloren nach schwacher Leistung bei den Timberwolves aus Wien 65:81. Trainer Felix Jambor konnte die Darbietung seines Teams nicht nachvollziehen: „Das Spiel war eine Katastrophe – so ehrlich müssen wir sein.“ Energie und Kampfgeist hätten gefehlt. Eisenstadt bleibt Vorletzter der Tabelle – mehr dazu in sport.ORF.at

In der zweiten Liga feierten die Blackbirds aus Güssing einen 78:57-Heimsieg gegen die Basket Flames aus Wien, bleiben aber Fünfter der Gruppe Ost in der zweiten Liga. Mattersburg trifft am Sonntag auf die Wörthersee Piraten.