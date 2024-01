Regionalligaklubs rüsten sich für das Frühjahr

Der ASV Draßburg gilt nach der Herbstsaison als akut abstiegsgefährdet. Nur neun Punkte aus 16 Spielen lautet die Bilanz. Trainer Michael Porics bleibt aber zuversichtlich und setzt in der Vorbereitung auf eine Verbesserung der Defensive rund um Neuzugang Lukas Rath.

177 Bundesligaspiele hat Lukas Rath in den Beinen. Jetzt soll er die Draßburger Abwehr im Frühjahr stabilisieren – nach 38 Gegentoren im Herbst, die meisten in der Regionalliga. „Genau so einen Spieler haben wir gesucht. Einen Routinier, der die Mannschaft führen kann. Ich glaube, er kennt das Umfeld. Und für uns ist ganz wichtig, dass wir für die Abwehr so einen Spieler bekommen haben“, so Trainer Michael Porics.

ORF Burgenland

Starstürmer für SV Oberwart

Die SV Oberwart hat mit der Verpflichtung von Stürmer Rajko Rep noch einmal für Aufsehen in der Winter-Transferzeit gesorgt. Seine Verpflichtung ist mit Sicherheit der spektakulärste Transfer in diesem Winter in der Regionalliga-Ost. 23 Tore in drei Spieljahren hat der inzwischen 33-jährige Slowene für Hartberg in der Bundesliga geschossen. „Ich muss schon sagen, dass wir gerade in der Offensive nicht so ganz glücklich waren“, sagt Oberwart-Trainer Klaus Guger. „Rajko Rep hat schon mit einigen unserer Spieler in Hartberg zusammengespielt und so ist dann auch schlussendlich der Transfer zustande gekommen“, so Guger.

SVO/Attila Farkas

Mehr Schnelligkeit für Neusiedl

Der SC Neusiedl liegt als bester burgenländischer Vertreter zur Winterpause der Regionalliga-Ost auf Platz 11. Zufrieden ist man damit bei den Neusiedlern aber nicht. Deshalb haben die Seestädter im Winter auch die Offensive verstärkt. Stürmer Lukas Haubenwaller kehrt von Stripfing nach Neusiedl zurück. Auch der Kosovare Arbnor Prenqi von Ligakonkurrent Traiskirchen soll den Angriff verstärken. „Ich denke, dass wir uns richtig gut verstärkt haben. Wir waren einfach vom Tempo her in der Offensive limitiert. Das haben wir jetzt ganz gut verbessert“, sagt Neusiedl-Trainer Stefan Rapp.

ORF

Gelingt eine Steigerung, kann sich Neusiedl rasch aus der unteren Tabellenhälfte entfernen. Die Neusiedler haben in der Vorbereitung sechs Testspiele geplant, das erste kommende Woche gegen Schwechat. Liga-Start in der Regionalliga-Ost ist dann Anfang März.