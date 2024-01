ÖVP-Parteitag: Sagartz vor Wiederwahl

Der 43-jährige Sagartz ist der einzige Kandidat. Bei seiner ersten Wahl zum Parteiobmann im Juni 2021 hat er 98,8 Prozent erreicht. Ein ähnliches Ergebnis will er auch am Samstag. Vor ein paar Tagen ist aber parteiinterne Kritik öffentlich geworden. ÖVP-Bürgermeister Matthias Weghofer aus Wiesen hat Sagartz brieflich zum Rücktritt aufgefordert. Sagartz sei politisch erfolglos, kritische Stimmen lasse er beim Parteitag nicht zu. Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas hatte beruhigt, interne Kritik gebe es in jeder Partei – mehr dazu in ÖVP-Streit: Weghofer fordert Sagartz zum Rücktritt auf.

ÖVP will Richtungswechsel im Land

Sagartz verknüpft seine Wiederwahl mit einer Spitzenkandidatur für die Landtagswahl im Jänner 2025. Sein Mandat als Europaabgeordneter läuft aus, bei der Europawahl heuer kandidiert er nicht mehr – mehr dazu in Sagartz zieht Europabilanz. Die ÖVP positioniert sich gegen die SPÖ, mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil an der Spitze der roten Alleinregierung. Dessen politischer Kurs schade dem Land, so die ÖVP, die einen Richtungswechsel und auch wieder mitregieren will.

Bundeskanzler Nehammer als Gastredner

Seit 2015 ist die ÖVP in Opposition, damals gab es Rot-Blau im Burgenland, gefolgt von der roten Alleinregierung seit 2020. 270 Delegierte sind heute stimmberechtigt. Weghofer als nicht stimmberechtigter Gastdelegierter will nicht kommen. Gastredner ist Bundesparteiobmann Kanzler Karl Nehammer.