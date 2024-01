Burgenlands Leichtathletik-Asse entfliehen dem Winter

Für Caroline Bredlinger und Raphael Pallitsch lautet das Motto „Training, Training, Training“. Pallitsch trainiert derzeit bei 30 Grad und Sonnenschein in Südafrika für die Olympia-Qualifikation im 1500m-Lauf. „Tatsächlich ist das Trainingslager zu null Prozent Urlaub. Ich weiß nicht, ob das so toll klingt, den ganzen Tag nur zu trainieren und Regenerationsmaßnahmen zu setzen“, sagt der 34-jährige aus Oggau. Neben den Temperaturen spricht vor allem die Höhenlage für Südafrika als Trainingsort. „Wir trainieren auf circa 1400 Meter Seehöhe“, so Pallitsch.

Nur kurze Auszeit möglich

Als Urlaub ist das Trainingslager keineswegs zu verstehen. Raphael Pallitsch genehmigt sich in den intensiven Wochen aber zumindest eine kleine Belohnung für die harte Arbeit. „In dem Monat, in dem ich hier vor Ort bin, haben wir eine Löwen-Farm besuchen können. Das ist sich an einem Halbtag ausgegangen“, sagt Pallitsch.

Raphael Pallitsch

Schwitzen im Süden Portugals

Caroline Bredlinger hat ein mehrwöchiges Trainingslager in Albufeira an der portugiesischen Algarve-Küste hinter sich. „Ich trainiere in der Woche zehn bis zwölf Mal, was umgerechnet in Stunden drei bis fünf Stunden am Tag sind. Das kostet extrem viel Energie“, berichtet die 22-jährige aus Trausdorf über ihren Trainingsalltag.

Bredlinger hat mit einer Trainingsgruppe von der Leichtathletikakademie Eisenstadt in Portugal trainiert. Neben den Trainings gilt es als Gruppe den Alltag zu organisieren. „Da wir in einem Apartment wohnen, kommt natürlich der Haushalt dazu, das Kochen und das Einkaufen.", schildert Bredlinger ihren Alltag während des Trainingslagers.

Caroline Bredlinger

Sonnenschein steigert die Motivation

Trotz des strengen Trainingsplans ist die 800 Meter Läuferin glücklich, die Einheiten unter der Sonne Portugals absolvieren zu können. „Also ich bin schon sehr froh, dem Winter in Österreich zumindest vier Wochen lang entkommen zu können und in Portugal trainieren zu können", sagt Caroline Bredlinger. Der Athleten-Alltag mit dem täglichen Training geht aber auch nach der Rückkehr in das kalte Burgenland weiter. Die Hallen-Saison der Leichtathleten steht unmittelbar vor der Tür.