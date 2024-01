Eisenstadt: 400 Gäste bei Neujahrsempfang im Rathaus

Der bereits 49. Neujahrsempfang der Landeshauptstadt im Rathaus war auch in diesem Jahr ein gesellschaftlicher Treffpunkt, bei dem geladene Gäste aus Wirtschaft, Politik und Kultur, aber auch viele Vereine und Organisationen zusammenkamen, um das Neue Jahr feierlich zu begrüßen. Unter den Gästen waren etwa Bundesministerin Susanne Raab (ÖVP), Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ), Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics, Superintendent Robert Jonischkeit, Volksanwältin Gaby Schwarz, Altlandeshauptmann und Sport Austria-Präsident Hans Niessl, Wirtschaftskammerpräsident Andreas Wirth und Militärkommandant Gernot Gasser.

Nach der musikalischen Eröffnung des Haydnorchesters Eisenstadt verkündete Bürgermeister Thomas Steiner das gesetzte Motto für 2024. Im Mittelpunkt soll heuer die Familie stehen und vor allem die Jugend, die mit ihren kreativen Ideen die Stadt mitgestalten soll, so Steiner. "Unser ‚Jahr der nächsten Generation‘ soll bewusst jungen Menschen, Kindern und Jugendlichen zeigen, dass sie uns wichtig sind und dass Eisenstadt eine Stadt ist, in der Kinder und Jugendliche gut leben, gut lernen und irgendwann auch gut arbeiten können. Dass wir uns noch stärker um ihre Anliegen kümmern und dass wir das Ziel haben, die kinder-und jugendfreundlichste Stadt zu sein“, so Steiner.