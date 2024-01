„Karriereplattform“ hilft Asylberechtigten bei Jobsuche

Aus dem Deutschkurs direkt zum Bewerbungsgespräch – das ist das Grundprinzip der Karriereplattform des Österreichischen Integrationsfonds. Sie stellt den Kontakt zwischen Unternehmen und arbeitssuchenden Asylberechtigten und Ukraine-Vertriebenen her, die beim Integrationsfonds Deutschkurse machen.

„Aus unserer Erfahrung ist es oft so, dass diese Personen gar nicht so genau wissen, wie sie in den österreichischen Arbeitsmarkt einsteigen können, vor allem, wenn ihre Deutschkenntnisse noch nicht perfekt sind. Und da hat sich gezeigt, dass die Karriereplattform dabei unterstützt, ihnen ihre Möglichkeiten aufzuzeigen“, erklärt Tamara Hildner vom Integrationsfonds.

ORF/Alexandra Strobl

Arbeiten ohne perfekte Deutschkenntnisse

Bei der Karriereplattform in Eisenstadt informierten sich rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer über Jobmöglichkeiten bei McDonald’s. Das Unternehmen hätte derzeit 74 Stellen im Burgenland zu besetzen, so Marco Krapec von der McDonald’s Franchise GmbH. „Wir können Arbeitsstellen anbieten, wo fließendes Deutsch noch nicht die Voraussetzung ist, sondern wo wir die Mitarbeitenden dabei unterstützen können, sowohl im Job Fuß zu fassen als auch deren Sprachkenntnisse zu erweitern.“ McDonalds biete in allen Restaurants auch Gratis-Deutschkurse an, so Krapec.

Landesrätin Daniela Winkler (SPÖ) sieht das Projekt Karriereplattform als wichtigen Beitrag zur Integration: „Fakt ist, dass die beste Integration in der Arbeitswelt stattfindet oder im sozialen Umfeld.“ In den vergangenen eineinhalb Jahren haben österreichweit mehr als 6.000 Arbeitssuchende an einem der 65 Termine für die Karriereplattform teilgenommen.