Burgenland Energie: Abo-Modell für E-Autos

Das Abo-Modell wird in Kooperation mit E-Auto-Abo Anbieter „vibe moves you“ angeboten. Zu diesem Zweck hat die Burgenland Energie mit dem Unternehmen ein Joint Venture unter dem Namen „beem“ gegründet. „Unser Ziel ist es wirklich, die Mobilität im Burgenland elektrisch zu machen. Jetzt gibt es die Möglichkeit, leistbar und einfach auf Elektromobilität umzusteigen“, sagte Burgenland-Energie-Vorstandschef Stephan Sharma bei der Präsentation.

Alles inkludiert

Die E-Autos gibt es in verschiedenen Varianten. Abonniert werden können die Fahrzeuge ab einer Laufzeit von sechs Monaten zu unterschiedlichen Preisen. Ein Abo umfasse Versicherung, Serviceleistungen und Ladekarte, erläuterte Unternehmer Paul Blaguss. Für das Laden zu Hause werden Photovoltaikanlagen, Speicher und Wallbox angeboten.

Das Burgenland will jährlich zwei Millionen Tonnen CO2 einsparen und bis 2030 klimaneutral sein, E-Autos sollen dazu beitragen. Für ihn sei wichtig, „die Bevölkerung nicht rein zu zwingen in ein neues System, sondern die Menschen, die Bevölkerung zu überzeugen, dass es sich auszahlt, dass es sich wirtschaftlich auszahlt, dass es sich klimatechnisch auszahlt umzusteigen“, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Die Burgenland Energie rechnet mit großem Interesse an der Aktion, man sei damit auch Vorreiter in Österreich.