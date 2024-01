Skibetrieb in Wiesen startet

Lukas Weghofer vom Skiclub Wiesen hofft auf zwei bis drei Wochen Pistenspaß. Ob der Schnee bis zu den Energieferien hält, lässt sich aber noch nicht abschätzen. „Wir wollten schon von Sonntag auf Montag beschneien, aber da war es noch zu windig und zu warm“, in der Nacht auf Dienstag wurde jedoch mit der Beschneiung gestartet, so Weghofer. „Die Minusgrade waren ideal, wir haben einen super Schnee.“ Solange die Temperaturen zumindest in der Nacht auf unter null Grad sinken, hält die nach Süden hin ausgerichtete Piste tagsüber Plusgrade aus. Der Betrieb soll so lange wie möglich aufrechterhalten werden. Los geht es am Samstag um 9.30 Uhr.

ORF

Der Neusiedler See ist hingegen derzeit nicht für Eisläufer freigegeben. Er sei zwar teilweise zugefroren, die Eisschicht aber relativ dünn und nicht tragfähig, hieß es auf APA-Anfrage vom Tourismusverband Nordburgenland. Für eine ausreichend dicke Eisschicht bräuchte es ungefähr eine Woche lang auch tagsüber Minusgrade – mehr dazu in Wunderbares Naturschauspiel am Neusiedler See.