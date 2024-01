Draßburg setzt auf Neuzugang Rath

177 Bundesligaspiele hat Lukas Rath in den Beinen. Jetzt soll er die Draßburger Abwehr im Frühjahr stabilisieren – nach 38 Gegentoren im Herbst, die meisten in der Regionalliga – mehr dazu in Neue Aufgabe: Ex-SVM-Profi Lukas Rath spielt künftig für Draßburg . „Genau so einen Spieler haben wir gesucht. Einen Routinier, einen, der die Mannschaft führen kann“, so Trainer Michael Porics.

Trainer hat Vertrauen des Vorstands

Die Vorbereitung bei den Draßburgern hat bereits diese Woche begonnen. Neben einer verbesserten Defensive will Porics in den Wochen bis zum Saisonstart auch den Mannschaftsgeist stärken. Der Trainer selbst hat nach Platz 15 und nur neun Punkten das Vertrauen der Vereinsführung bekommen, das Ruder herumzureißen. Etwas, das der 47-Jährige zu schätzen weiß. „Der Vorstand weiß, dass wir gut arbeiten. Wir haben das Ganze analysiert, wo es gemangelt hat und offensichtlich ist es nicht unbedingt an der Trainerarbeit gelegen“, so Porics.

Aktuell fehlen sieben Punkte auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Es braucht für Draßburg ein besonders gutes Frühjahr, um in der Regionalliga zu bleiben.